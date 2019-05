Ella es la candidata de los tuiteros para acabar con Daenerys en GoT

El penúltimo episodio de Game of Thrones ha dejado claro quién era más peligrosa que el Night King: Daenerys Targaryen.

La madre de los dragones actuó como toda una piromaniaca y, a pesar de que sus rivales se habían rendido, simplemente decidió acabar con todo. Esta locura que le invadió propició muchos memes en Twitter.

Pero polémicas aparte, los tuiteros decidieron, una vez que terminó el quito capítulo de la última temporada, lanzar sus teorías y candidatos a remediar las injusticias que vimos este domingo 12 de mayo. Y la elegida para acabar con la locura que ha mostrado Daenerys no es otra que la vencedora del duelo con el Rey de la Noche: Arya Stark.

Así es, la pequeña Stark, que se ha salvado por poco en este nuevo episodio, fue la más nombrada en Twitter a la hora de escoger un candidato para detener a Daenerys y Drogon, convirtiéndose #Arya en tendencia mundial.

Estas son algunas de las teorías que se pueden leer en la red social:

Me encantó este plano que le dieron a Arya. Lamentablemente sé que significa: Cersei ya no está en su lista y Daenerys acaba de aparecer en ella #GameofThrones pic.twitter.com/J6yNS1PXZ2

Game of Thrones: La mujer a cargo del diseño de Westeros: Nuestra conversación con la diseñadora de producción Deborah Riley, que lleva tiempo queriendo hablar del final de Juego de tronos.

Cómo funciona el multiverso que veremos en Spider-Man Far From Home: ¡Bienvenidos al multiverso Marvel! Un video en 'The Ellen Show' confirmó que 'Spider-Man: Far From Home' sucede en una realidad llamada Tierra-616.