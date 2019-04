Nada en Game of Thrones es convencional. HBO, el canal de cable reconocido por The Sopranos y The Wire, no se distinguía por series de estilo medieval y fantasía. El episodio piloto de Game of Thrones fue el de mayor presupuesto de la historia de HBO, y los reshoots de este capítulo también fueron los más costosos de la historia del canal.

Pocas series como Game of Thrones son un fenómeno global, con espectadores en todo el mundo, capaz de ser portada de la revista Time. Hoy muchas plataformas de streaming desean tener su propia Game of Thrones: Amazon adquirió los derechos de adaptación de The Lord of the Rings; Netflix rueda actualmente una serie basada en la saga de novelas The Witcher; la propia HBO desarrolla una precuela de Game of Thrones.

Pero no es un asunto de presupuesto, de gastarse millones de dólares por episodio, de ofrecer épicas batallas en escenarios naturales, de adaptar una famosa serie de novelas del género fantástico. En la revista Variety definieron a Game of Thrones como un Unicornio de la TV: "Un éxito gigantesco que cambia la cultura y ofrece una oportunidad única para que decenas de millones de fanáticos disfruten una experiencia compartida".

Así que si ya sientes nostalgia por el próximo final de la serie -- su octava y última temporada se estrena el 14 de abril -- hemos reunido algunos de las cifras y datos más curiosos de Game of Thrones.

El episodio más caro de la serie era el capítulo nueve de la sexta temporada llamado "Battle of the Bastards", que costó aproximadamente US$11 millones, según imdb.com. Pero los seis episodios de la octava temporada superaron esa cifra, pues costaron un promedio de US$15 millones cada uno. Un dato que sirve de referencia: los episodios de la primera temporada tuvieron un costo promedio de US$6 millones.

Pero el episodio "Battle of the Bastards" es, según reporta la revista Time, un juego de niños comparado con el capítulo que mostrará la llamada Batalla de Winterfell en la octava temporada. Fueron 11 semanas consecutivas de rodaje en las noches, con escenas que tienen lugar al descampado, fuera del castillo, mezcladas con secuencias que suceden en los corredores, pasillos y criptas de Winterfell.

Dos factores contribuyen al costo elevado de cada episodio de la serie: los efectos visuales (para crear los lugares, los dragones y las batallas) y las locaciones en distintos países. Game of Thrones se ha filmado en Irlanda del Norte, Malta, Croacia, Islandia, Marruecos, España, Canadá y Estados Unidos (escenas de estudio).

La serie ha mostrado hasta ahora 1,211 muertes humanas en pantalla, pese a que la propia sinopsis oficial de HBO del episodio "Hardhome" (temporada 5) indica que en ese ataque de los Caminantes Blancos murieron 100,000 personas del pueblo libre o salvajes.

Game of Thrones es una serie que incluye muchas escenas de violencia gráfica (que lo diga Oberyn Martell en su combate con Gregor La Montaña Clegane). En total, en pantalla se han mostrado: 83 muertes por fuego de dragón, 12 ejecuciones por decapitación y 51 muertes por envenenamiento (de las 45 ocurrieron en la misma escena, cuando Arya Stark acabó con los integrantes de la Casa Frey en una cena).

La frase "Winter is Coming", lema de la Casa Stark, fue probablemente más usada en notas periodísticas que en la serie, pues la frase fue dicha en 15 oportunidades. La frase "King in the North" fue más pronunciada, en un total de 88 oportunidades. "Hodor" fue la más común: fue dicha 101 veces.

Los músicos dominaron los cameos en Game of Thrones: y aquí omitimos a actores profesionales que también son músicos, como Natalia Tena, Iwan Rheon y Michiel Huisman, entre otros. Nos referimos a Ed Sheeran (temporada 7); Will Champion, de Coldplay (temporada 3); la banda Sigur Rós (temporada 3); Wilko Johnson, de Dr. Feelgood (temporadas 1 y 2); los integrantes de la banda de heavy metal Mastodon (temporada 5); Gary Lightbody, del grupo Snow Patrol (temporada 4); los miembros de la banda Of Monsters and Men (temporada 6); y Joel Fry, de la banda Animal Circus (temporadas 4 y 5).

Game of Thrones es la serie dramática en primetime que ha ganado más premios Emmy en la historia: 47. Y posee el récord con más premios Emmy en una misma edición: 12 (lo que logró en dos oportunidades, en 2015 y 2016). El show ha recibido 132 nominaciones a los premios Emmy, obteniendo el premio a mejor serie dramática tres veces.

La temporada 7 ha sido la más popular en audiencia, según USA Today: 32.8 millones de espectadores en promedio (sumando todas las plataformas). En comparación, la primera temporada fue vista en promedio por 9.3 millones de personas.

Según la página Web Metacritic, la temporada mejor valorada por la crítica es la 4, que obtuvo una valoración de 94 sobre 100.

Interesante: Game of Thrones es el raro caso de una adaptación literaria que concluye antes de que culmine la historia en los libros que la inspiraron. La saga A Song of Ice and Fire, creada por George R.R. Martin consta de siete libros, de los que solo se han publicado cinco, el último de ellos fue A Dance with Dragons, en 2011. Restan por publicarse dos libros: The Winds of Winter y A Dream of Spring.

La serie alcanzó los libros al final de la temporada 5, cuando Jon Snow es apuñalado hasta morir por sus compañeros de la Guardia Nocturna. En los libros, Jon Snow no ha resucitado, Daenerys no ha llegado a Westeros y los Caminantes Blancos siguen más allá del Muro. No obstante, se espera que el final de la serie televisiva guarde similitudes, en los trazos gruesos, con el final concebido por George R.R. Martin para los libros, pues reveló cómo terminará la historia a los creadores del show, David Benioff y D.B. Weiss.

Según The Hollywood Reporter, los actores y actrices que más ganan por episodio (US$500,000 por capítulo) son Peter Dinklage, Lena Headey, Kit Harington, Emilia Clarke y Nikolaj Coster-Waldau.

La última temporada de Game of Thrones se estrena en HBO el 14 de abril.