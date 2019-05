Game of Thrones: Dónde comprar la serie completa en una caja de recopilación

Helen Sloan/HBO

Después de ocho años en HBO, el fenómeno cultural Game of Thrones ha llegado a su fin -- y es posible que muchas personas ahora busquen repetir todas los episodios para revivir los mejores momentos (¡y hay muchos!).

Como la productora de las ocho temporadas, la serie completa se podrá seguir disfrutando por HBO, sea por cable o sus servicios de streaming HBO Go y HBO Now. Sin embargo, si quieres dejar de pagar por una suscripción a este servicio de contenido premium y aún tener el control completo para reproducir los episodios de Juego de tronos, deberías considerar comprarte el box set es decir, la caja con la recopilación entera de la serie.

Y si dudabas que los departamentos de marketing de HBO no se han preparado para vender la serie completa, estarías equivocado.

HBO ha trabajado con diferentes minoristas para distribuir la caja recopilatoria con todos los 73 episodios de las ocho temporadas -- que también incluye 15 horas de contenido adicional. Entre los momentos habrá una reunión especial grabada en Belfast con la mayoría del elenco (pasado y presente) de GoT, presentada por el comediante Conan O'Brian.

Entonces, ¿eres suficientemente fan de GoT para comprar el box set? Aquí te explicamos cómo conseguir la caja recopilatoria de edición especial para coleccionistas, que parece ser la única disponible por el momento.

Aparentemente, el box set se entregará a principios de diciembre, según información de Best Buy.

Amazon

La minorista ya te permite pedir por adelantado la caja recopilatoria de edición especial por US$249.95 -- que es un descuento del 24 por ciento, o US$80 menos del precio que tendrá el box set después de la preventa. Esta caja es de discos Blu-ray.

Si quieres comprarte solo la octava temporada, Amazon la vende por US$40.20 -- pero en un pedido por adelantado para los discos en Blu-ray. Amazon no dijo cuándo realizaría el envío.

Best Buy

Best Buy también te venderá el box set de la serie completa de los discos en Blu-ray de Juego de Tronos por US$250, y también te ofrece la oportunidad de pagarla a plazos de US$41.67 mensuales por seis meses.

Amazon no dio a conocer cuándo comenzaría a distribuir la caja de recopilación pero, según Best Buy, podría ser que los consumidores no la reciban hasta el 3 de diciembre de 2019.

Si ya tienes las temporadas una a la siete, la octava temporada por sí sola cuesta US$45. Si no las tienes, Best Buy te venderá las primeras siete temporadas de GoT por US$113, aunque esto no incluye los extras del box set de las temporadas enteras.

Target

¿Eres un fiel consumidor de Target? Bueno, también podrás comprar la caja por esta minorista pero de forma similar a otras compañías. Hay que pedir por adelantado el box set de la serie completa de los discos en Blu-ray (con versión digital) por US$250. Y si calificas, Target te permite pagarla a plazos de US$$22.60 al mes por 12 meses. Si usas tu tarjeta RedCard ahorrarías otro 5 por ciento.

Vudu

Si no tienes espacio en casa para otra caja recopilatoria, Vudu, la subsidiaria de streaming de video de Walmart, te vende la versión digital en resolución HDX por US$200. Este box set digital incluye horas de contenido extra de todas las temporadas anteriores, aunque no hace mención de las escenas adicionales de la octava.

Walmart

Actualmente, Walmart no tiene la caja de edición especial en preventa, como sus rivales. Pero por solo US$99.96 puedes comprar los discos Blu-ray -- y a la vez obtener la edición digital. La octava temporada aún no está disponible para pedirla por adelantado en Walmart, pero eso puede cambiar en el futuro.