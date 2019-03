Game of Thrones: Las claves del nuevo tráiler de la temporada final

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

HBO mostró finalmente el primer tráiler de la temporada final de Game of Thrones. El avance no reveló spoilers pero confirma que el momento climático de los nuevos episodios será la batalla por Winterfell (Invernalia). Aquí hemos reunido la información más relevante del primer avance y aventuramos las preguntas que deja en el aire.

Arya Stark (Maisie Williams) herida, corriendo asustada por los pasillos de Winterfell (Invernalia). Su personaje figura de manera prominente en el avance. Vemos su reacción ante la llegada de los dragones al castillo, aparece peleando con una lanza y la escuchamos pronunciar la frase: "Conozco la muerte. Tiene muchos rostros. Espero con ansias ver esta" ("I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one"), mientras empuña una punta de vidriagón.

Además, vemos a Varys (Conleth Hill) y a la población civil que trabaja en Winterfell refugiada en las criptas del castillo. Se asegura que estas criptas desempeñarán un papel importante en la batalla, pues podrían servir también como vía de escape de Winterfell.

¡Al fin aparece la Compañía Dorada! Este es un ejército de 10,000 soldados mercenarios que libra batallas en Essos a quien esté dispuesto a pagar sus honorarios. En la séptima temporada supimos que Cersei Lannister (Lena Heady) envió a Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) a traerlos a Westeros (Poniente) para que peleen contra las fuerzas de Daenerys Targaryen y Jon Snow.

La Compañía Dorada recibe este nombre por el color de sus armaduras.

En una toma breve se reconoce a Tormund (Kristofer Hivju) y Beric Dondarrion (Richard Dormer) junto con Eddison Tollett (Ben Crompton), a cargo de Castle Black (Castillo Negro) en el Muro. Esta imagen confirma que Tormund y Ser Beric sobrevivieron al derrumbe del Muro en el este y llegaron a Castle Black para alertar a la Guardia de la Noche.

Si los Caminantes Blancos llegaron a Winterfell, cabe imaginar que el futuro de la Guardia de la Noche no pinta nada bien, aunque también luce probable que la imagen de Tormund, Ser Beric y Eddison sea al ingresar a las criptas de Winterfell para avisar al castillo que la amenaza es inminente.

El avance muestra luego la llegada a Winterfell de los Inmaculados, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington), con tomas variadas de los dragones volando por parajes nevados, los bosques de Invernalia y la reacción de Sansa Stark (Sophie Turner) al ver a los dragones en el castillo.

Estas imágenes parecen provenir todas del primer episodio de la temporada.

Una toma importante del avance muestra a Gendry (Joseph Dempsie) en una forja, fabricando espadas. Todo indica que el vidriagón (obsidiana) extraído de las minas debajo del castillo de Dragonstone (Rocadragón) se usará para fabricar puntas de lanzas y espadas para armar a los ejércitos que se enfrentarán a los Caminantes Blancos.

Hay una toma de Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) junto a Sam Tarly (John Bradley-West) pero nada en el tráiler indica sobre las repercusiones de la revelación de la verdadera identidad de Jon Snow.

HBO prefirió concentrarse en el primer tráiler en los preparativos de la batalla por la defensa de Winterfell y no contemplar las otras líneas narrativas que la última temporada deberá afrontar, como, por ejemplo, ¿quién ocupará el Trono de Hierro?

"Nuestro enemigo no se cansa, nunca se detiene, no siente" ("Our enemy doesn't tire, doesn't stop, doesn't feel") se escucha decir, con la voz en off, a Jon Snow, a quien se le ve en las criptas del castillo, acompañado por Daenerys.

En otra toma, Daenerys y Jon se aproximan a los dragones Drogon y Rhaegal. Pero no se suben a sus lomos. Cabe esperar que haya una "danza de dragones" en la temporada final, pues a fin de cuentas el Rey de la Noche monta al Viserion zombie que reanimó más allá del Muro en la séptima temporada. La gran pregunta es si Jon Snow conducirá a una de estas criaturas en la batalla.

En paralelo vemos imágenes de Cersei Lannister, quien sonríe para sí misma en el Trono de Hierro en King's Landing (Desembarco del Rey). ¿Sabrá entonces que los Caminantes Blancos están en Winterfell? ¿Prepara el ataque de la Compañía Dorada a las tropas de Daenerys y Jon en el Norte?

Las tomas finales del avance muestran a diversos personajes de la serie preparándose para el combate y a otros, como Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), Sandor Clegane (Rory McCann), Jon Snow y Arya Stark en pleno combate, rodeados por fuego.

No en balde, la revista Entertainment Weekly publicó esta semana un recuento detallado del extenuante rodaje de la batalla de Winterfell, que, si se cree a los reportes, es la batalla más larga y ambiciosa jamás hecha para la televisión.

Algunas preguntas quedaron en el aire:

¿Cómo se entera Jon Snow de que su nombre es Aegon Targaryen y que es el legítimo heredero del Trono de Hierro?

¿Cómo se prepara Desembarco del Rey para un posible ataque de los dragones de Daenerys?

¿Habrá un #CleganeBowl entre la Montaña y el Perro?

¿Sobrevivirá Arya Stark la batalla de Winterfell para tachar a Cersei de su lista?

¿Habrá una "danza de dragones"? ¿Montará Jon Snow al dragón Rhaegal? ¿Drogon vs. Viserion?

La octava temporada de Game of Thrones se estrena en HBO el 14 de abril.