Twitter se expresó con furia de dragón sobre el final de Game of Thrones

La última temporada de Game of Thrones estaba dividiendo a los seguidores de la serie y por eso se anticipaba que el capítulo final podría ampliar a amantes y detractores. Las respuestas en las redes sociales lo confirman.

Este domingo 19 de mayo se transmitió el último episodio y en Twitter comenzó la candente discusión una vez que supimos quien heredó el trono y se aclaró el destino de nuestros personajes preferidos.

Si bien no todos están contentos con algunas decisiones de los guionistas por los caminos que han tomado algunos personajes, lo cierto, este cierre debería ser el episodio más visto de todas las temporadas, si tomamos como precedente que el penúltimo rompió varios récords.

Antes de mostrarte las reacciones en Twitter, si no has visto aún el último episodio, te advertimos que probablemente encontrarás spoilers en las imágenes y comentarios de los usuarios. Si decides seguir leyendo es bajo tu riesgo:

La expectativa por el último capítulo se fue incrementando a medida que pasaban las horas de este domingo 19 de mayo. De hecho #GameofThrones y #GameofThronesfinale y #ThefinalEpisode se convirtieron en tendencias desde muy temprano.

Estas fueron algunas de las reacciones de los tuiteros, a pocas horas del episodio final:

Siempre me dejaba en shock cada capítulo y personaje de #GameofThrones no quiero que te acabes 😭 fuiste lo mejor. #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/CfRli1JnDv

les recuerdo estas muertes para que no se sorprendan si en este episodio se mueren personajes que no esperaban su muerte #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/4zbD6kWS3c

Tal vez lo mejor, ante tantas teorías es seguir el consejo de Los Simpsons:

