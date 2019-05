Productor de Game of Thrones trabajará en la serie de Lord of the Rings en Amazon

New Line Cinema

Según George R.R. Martin, de todos los productores y guionistas que trabajaron en la serie Game of Thrones, el que mejor conocía la historia y todos los libros de la saga "A Song of Ice and Fire" es Bryan Cogman. Y ahora, según reportó Variety el 21 de mayo, Cogman se encargará de desarrollar otra gran novela de fantasía en una serie de televisión.

En efecto, según la publicación, Amazon Prime contrató a Cogman para que sea consultor de la nueva serie basada en The Lord of the Rings, la popular novela escrita por J.R.R. Tolkien, que la plataforma de streaming Amazon Prime está desarrollando desde 2017.

Según Variety, Cogman "era conocido por tener un conocimiento enciclopédico del mundo de Westeros creado por George R.R. Martin". La actriz Sophie Turner confesó a la revista Vanity Fair que Cogman era la columna vertebral de Game of Thrones.

Ya en septiembre pasado Cogman había firmado un contrato de exclusividad con Amazon, pero solo ha sido hasta esta semana que se conoció el nombre del proyecto que supervisará: una nueva adaptación de El señor de los anillos, que ya cuenta con dos guionistas: J.D. Payne y Patrick McKay.

Amazon Prime ha mantenido en secreto los detalles de su adaptación de The Lord of the Rings, aunque por la información que Amazon ha compartido en Twitter, no será una adaptación literal de los libros ni un remake de la trilogía de películas dirigidas Peter Jackson de 2001 a 2003.

De los tuits de Amazon, todo parece indicar que la serie -- que contará con un alto presupuesto, al nivel de Game of Thrones -- estará ambientada en la llamada Segunda Era, época en la que los anillos de poder fueron creados y Sauron ascendió por primera vez al poder, lo que requirió la unión de los pueblos libres de la Tierra Media para vencerlo.

Cogman trabajó en Game of Thrones desde su inicio, primero como asistente de los creadores del show, David Benioff y D.B. Weiss, hasta alcanzar el estatus de guionista -- escribió 11 episodios -- y productor ejecutivo.

Los profundos conocimientos de los libros de George R.R. Martin hicieron de Cogman el responsable de una de las cinco "series sucesoras" o spin-offs de Game of Thrones anunciadas originalmente por HBO. Pero tras la contratación en exclusiva de Cogman por Amazon, éste abandonó toda vinculación con Juego de tronos.

La serie de The Lord of the Rings en Amazon Prime no cuenta por ahora con fecha de lanzamiento.