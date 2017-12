‘Game of Thrones’: actriz reveló fecha de estreno de la octava temporada

Helen Sloane/HBO

HBO no ha anunciado formalmente la fecha de estreno de la octava temporada de Game of Thrones, pero todo parece indicar que arribará en 2019, según se desprende de una entrevista concedida el miércoles por la actriz Sophie Turner a la revista Variety.

Turner interpreta al personaje de Sansa Stark en la serie de HBO y conversó con Variety sobre el rodaje de Game of Thrones y de su próxima película X-Men: Dark Phoenix, en la que interpreta al personaje que da título al filme.

"Sí, estoy muy emocionada. Game of Thrones se estrena en 2019. Dark Phoenix sale en noviembre (de 2018). Luego me esperan dos películas independientes y seré la productora de mi próximo filme (Girl Who Fell From the Sky)", añadió.

Los seis episodios de la octava temporada –que concluirían la serie– iniciaron su rodaje en octubre pasado y la actriz confesó que "todavía nos quedan seis meses más" de producción.

El presidente de programación de HBO, Casey Bloys, ya había adelantado en junio pasado que el lanzamiento de la octava temporada sería en 2019 pero que esperaría a que los showrunners David Benioff y D.B. Weiss culminaran los guiones para tener una idea más clara del estreno.

Así que a los fanáticos de Game of Thrones el 2018 les parecerá un crudo invierno –como el que asola a Westeros en la serie– a la espera de los nuevos episodios.

Fuente: Variety.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.