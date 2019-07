Estos actores de Game of Thrones fueron ignorados por HBO para los Emmy 2019

Agrandar Imagen HBO

La última temporada de Game of Thrones ha recibido 32 nominaciones a los premios Emmy en las categorías de mejor drama, mejor actor y mejor actriz, entre otras. Entre los actores nominados en varias categorías están Alfie Allen (Theon Greyjoy), Carice van Houten (Lady Melisandre) y Gwendoline Christie (Brienne de Tarth).

Lo interesante de todo esto es que estos tres actores se nominaron a sí mismos para los premios después de que HBO optara por no entregar sus nombres en consideración para los premios, según The Hollywood Reporter.

Game of Thrones tiene una inmensa lista de personajes y no se espera que HBO ponga en consideración a cada uno de ellos para los premios. Y, como resalta The Hollywood Reporter, no es inusual que los actores o sus representantes presenten por sí mismos sus solicitudes de nominación. Lo que es inusual, sin embargo, es que aquellos que entregan la solicitud por sí mismos sí terminen siendo nominados oficialmente.

Los tres actores obtuvieron nominaciones en distintas categorías. Christie está compitiendo en la categoría de mejor actriz de reparto, Allen por mejor actor de reparto y van Houten por mejor actriz invitada en una serie de drama. Entre las otras nominaciones se encuentran Kit Harington, quien hace el papel de Jon Snow, por mejor actor, y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) por mejor actriz.

Con las 32 nominaciones de Game of Thrones, HBO es el canal con más nominaciones en los Emmy de 2019, con un total de 137.

La octava temporada de Game of Thrones fue querida por muchos (que aparentemente incluye al comité encargado de las nominaciones a los Emmy) y repudiada por muchos. Más de 1 millón de personas firmaron una petición para rehacer la última temporada de la exitosa serie, y los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, han enfrentado mucha crítica por cómo concluyó la serie.

