The Game Awards 2018: God of War es el juego del año y otras muchas novedades

La duda de qué juego se merece ser el mejor del año por fin se disipó: God of War es el juego del año de 2018 según la gala de premiación The Game Awards.

La decisión fue muy complicada para los jueces, pues los otros favoritos también dejaron huella durante el año: Red Dead Redemption 2 y Fortnite. Sin embargo, la más reciente entrega del semidiós Kratos bajo la tutela del equipo de desarrollo Santa Mónica Studio conquistó la terna para galardonarse como el mejor juego del año.

God of War wins Game of the Year! #TheGameAwards — The Game Awards (@thegameawards) December 7, 2018

Esta edición de The Game Awards generó bastante expectativa no solo por los anuncios (que sí los hubo, en demasía y que vamos a detallar más adelante), sino también porque Fortnite venía de ganar el premio como mejor juego del año en la premiación Golden Joystick Awards, una gala reconocida pero no al nivel de The Game Awards.

The Game Awards 2018: Los ganadores

Juego del año : God of War

: God of War Mejor juego de acción : Dead Cells

: Dead Cells Mejor juego de acción y aventura : God of War

: God of War Mejor RPG : Monster Hunter World

: Monster Hunter World Mejor juego familiar : Overcooked 2

: Overcooked 2 Mejor multijugador : Fortnite

: Fortnite Mejor juego independiente : Celeste

: Celeste Mejor debut independiente : The Messenger

: The Messenger Mejor juego como servicio : Fortnite

: Fortnite Mejor juego de realidad virtual : Astro Bot: Rescue Mission

: Astro Bot: Rescue Mission Mejor juego móvil : Florence

: Florence Mejor juego como proyecto estudiantil : Combat 2018

: Combat 2018 Mejor dirección : God of War

: God of War Mejor narrativa : Red Dead Redemption 2

: Red Dead Redemption 2 Mejor diseño de audio : Red Dead Redemption 2

: Red Dead Redemption 2 Mejor dirección de arte : Return of the Obra Dinn

: Return of the Obra Dinn Mejor banda sonora : Red Dead Redemption 2

: Red Dead Redemption 2 Mejor interpretación: Roger Clark (Arthur Morgan) Red Dead Redemption 2

The Game Awards 2018: los anuncios más importantes

Además del anuncio del juego del año, The Game Awards 2019 fue una importante celebración porque sucede en el marco de dos grandes lanzamientos en la escena de videojuegos actual: el lanzamiento de Super Smash Bros. para Nintendo Switch y la temporada 7 para Fortnite.

Uno de los momentos más relevantes no fue un anuncio, sino cuando los líderes de las unidades videojuegos de Nintendo, Sony y Microsoft compartieron el escenario. Phil Spencer de Xbox, Shawn Layden de Sony (PlayStation) y Reggie Fils-Aimé de Nintendo llegaron al evento para decir que las compañías son mejores y más fuertes cuando se unen por el bien de los videojuegos y la industria.

Entre las novedades:

Mortal Kombat 11 llegará el 11 de abril de 2019 para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch:

Sayonara Wild Hearts, el nuevo juego de Simogo llegará a la Nintendo Switch en 2019.

Ashen ya está disponible para Xbox One y PC (a través de la tienda digital de Epic Games).

The Last Campfire es el nuevo juego de Hello Games, creadores de No Man's Sky. No hay fecha de lanzamiento o disponibilidad de consolas.

Super Smash Bros. Ultimate recibirá a Joker (de Persona 5) como el primer personaje descargable.

Devil May Cry 5 estará disponible el 8 de marzo de 2019 para PS4, Xbox One y PC.

Rage 2 estará disponible el 14 de mayo de 2019 en PS4, Xbox One y PC.

Hades ya está disponible para PC.

Marvel lanza Ultimate Alliance 3: The Black Order en exclusiva para la Nintendo Switch; llegará en 2019.

Far Cry: New Dawn llegará el 15 de febrero de 2019 a la PS4, Xbox One y PC.