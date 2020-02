Galaxy Z Flip vs. Motorola Razr 2020: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Juan Garzon / CNET

El Galaxy Z Flip es el más reciente teléfono plegable que llega al mercado para enfrentarse al Motorola Razr con un diseño de celular moderno que se convierte en un dispositivo más compacto.

Esto significa que tanto el celular de Samsung como el de Motorola tienen en la parte interna una pantalla que se dobla por la mitad para que se guarde con mayor facilidad.

Los dos celulares tienen tamaños muy similares, aunque el Galaxy Z Flip cerrado es más grueso (17.3 vs. 14mm), abierto es más delgado (7.2 vs. 14mm) y es más liviano (184 vs. 205 gramos).

El cuerpo del Galaxy Z Flip atrae la huella de los dedos de manera impresionante porque Samsung utiliza un cuerpo de vidrio muy brillante, mientras que Motorola implementa vidrio solo en una mitad y en la otra plástico.

El Galaxy Z Flip tiene un marco de metal, mientras que el Motorola Razr combina metal con plástico. A pesar de estos los dos celulares se sienten bien en la mano, aunque abierto considero que el Galaxy Z Flip se siente un poco mejor porque la quijada del Motorola Razr incomoda un poco cuando lo sostienes y sobre todo cuando quieres hacer selecciones en la parte de abajo con la mano con que lo estás sosteniendo.

Ninguno de los dos tiene conector de audífonos tradicional, no son resistentes al agua y no traen una ranura para tarjeta microSD.

Sin embargo, una diferencia también está en que el Galaxy Z Flip tiene una ranura para tarjeta SIM, mientras que el Motorola Razr solo integra una eSIM que aunque ofrece modernidad es más limitada.

La bisagra de los dos dispositivos es impresionante porque permite que el Galaxy Z Flip se pueda cerrar sin dejar casi espacio de por medio (menos que en el Z Flip), mientras que en el celular de Samsung te permite ajustar el ángulo de la pantalla en prácticamente cualquier ángulo (menos en los primeros ángulos del dobles).

De esta manera, el celular se puede parar por sí solo en una mesa para que puedas tomar fotos, realizar videollamadas o hasta para ver videos.

La pantalla flexible está en la parte interna y cuando no se usa el teléfono está generalmente protegida porque tienes el celular doblado. En el caso del Galaxy Z Flip, esa pantalla es de 6.7 pulgadas y en el caso del Motorola Razr es de 6.2 pulgadas.

Aunque el tamaño es claramente una de las diferencias importantes, otra diferencia es que el celular de Samsung es el primero en el mundo en integrar vidrio plegable (UTG) que promete proporcionar más resistencia contra rayones, mientras que la pantalla del Razr está protegida con plástico.

Las dos pantallas ofrecen buena calidad y colores, pero durante el tiempo que he podido probar los dos celulares me pareció que con brillo no tan alto la calidad de la pantalla del Galaxy Z Flip se ve y siente superior. En brillo alto la diferencia no es tan amplia.

La cámara frontal de 10 megapixeles del Galaxy Z Flip está integrada a través de un orificio en la pantalla, justo centrada en la parte superior. Por su parte, la cámara frontal de 5 megapixeles del Motorola Razr está en una ceja que bloquea más contenido.

En la parte exterior los dos celulares tienen dos cámaras, pero mientras que el Razr tiene una de 16 megapixeles y una de tiempo de vuelo para detectar la profundidad, el Galaxy Z Flip tiene dos de 12 megapixeles, una gran angular y una regular.

En esa parte exterior también encuentras una pantalla que sirve para notificaciones, atajos, visor para selfies y otras funciones. Sin embargo, esa pantalla externa del Motorola Razr es de 2.7 pulgadas, mientras que la del Galaxy Z Flip es de 1.1 pulgadas.

Esto hace que la pantalla del celular de Galaxy Z Flip sea demasiado limitada porque es demasiado pequeña. La pantalla del Razr no es que sea demasiado útil, pero ofrece mucha más utilidad porque permite controlar e interactuar mejor con notificaciones, mientras que permite visualizar mejor la cámara cuando te estás tomando una foto. Inclusive, cuando le tomas la foto a alguien, esa pantalla del Motorola Razr reproduce una carita que atrae la atención de las personas para que veas al celular.

En cuanto a especificaciones, el celular de Samsung gana con facilidad porque tiene un procesador Snapdragon 855+, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento y su batería es de 3,300mAh que aunque no es la más grande es más decente que la de 2,510mAh del Motorola Razr.

Además, el Razr tiene especificaciones de gama media que incluyen un procesador Snapdragon 710, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

El Galaxy Z Flip también puede ser cargado de manera inalámbrica y puede cargar otros dispositivos de la misma manera.

En software, el Motorola Razr tiene una interfaz prácticamente pura de Android 10, mientras que el Galaxy Z Flip tiene una interfaz personalizada llamada One UI que aunque está basada en Android 10 cambia un poco la experiencia.

Sin embargo, el Galaxy Z Flip permite crear ventanas flotantes de apps para ofrecer más multitarea y la interfaz de apps como la cámara, Google Duo y YouTube se adapta cuando cierras un poco el celular. Así, el contenido principal está en la parte superior y lo otro en la parte interior. Además, trae novedades del Samsung Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra, como es la función de Toma individual o Single Take que utiliza todos sus lentes principales para capturar de manera simultánea fotos y videos.

En precio, el Galaxy Z Flip también gana porque es más barato. El precio sugerido del Galaxy Z Flip es de US$1,380, mientas que el del Motorola Razr es de US$1,499.

En general, el Galaxy Z Flip gana esta batalla, pero la nostalgia que ofrece el celular de Motorola es algo único que no pueden lograr otros dispositivos.

A continuación, comparamos el diseño, especificaciones y características del Galaxy Z Flip con el Motorola Razr para ayudarte a entender mejor las diferencias.

Diferencias: Galaxy Z Flip vs. Motorola Razr

Galaxy Z Flip Motorola Razr Pantalla 6.7 pulgadas (OLED con vidrio plegable UTG) + 1.1 pulgadas 6.2 pulgadas OLED (interna) + 2.7 pulgadas (externa) OLED Resolución 2,636x1,080 pixeles + 300x112 pixeles 2,142x876 pixeles + 600x800 pixeles Densidad de pixeles 425ppp + 303ppp 374ppp + 370ppp Sistema operativo Android 10 (One UI) Android 10 Procesador 2.95 Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+) Snapdragon 710 Almacenamiento 256GB 128GB Expansión de almacenamiento No No Cámara trasera Dos: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) Dos: 16 megapixeles (f/1.7) + ToF Cámara frontal 10 megapixeles 5 megapixeles (f/2.0) RAM 8GB 6GB Batería 3,300mAh 2,510mAh Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac NFC Sí Sí Resistente al agua No Sin certificación (Motorola dice que tiene cierta resistencia) Lector de huellas Sí, lateral Sí, frontal Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (cásico) Carga inalámbrica Sí y carga reversible No Conector de audífonos No No Características importantes Celular flexible, su carga reversible solo funciona con la parte media de abajo, interfaz cambiar con ciertos apps cuando se dobla, la bisagra permite ajustar el ángulo en múltiples posiciones, pantalla externa pequeña para notificaciones, acciones rápidas y selfies. eSIM, teléfono plegable compacto, promete ser más resistente al agua que otros teléfonos plegables, pantalla externa puede mostrar cartoon cuando vas a tomar foto, Tamaño 87.4x73.6x17.3mm (cerrado) y 167.3x73.6x7.2mm (abierto) 94x72x14mm (cerrado) y 172x72x6.9-14mm (abierto) Peso 183 gramos 205 gramos Precio US$1,380 US$1,499