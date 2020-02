Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra y Z Flip: Precios, ofertas y dónde comprarlos

Angela Lang/CNET

Samsung presentó el 11 de febrero los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, sus nuevos teléfonos que estarán disponibles en preventa a partir del 21 de febrero a las 12:01am EST (hora del Este de EE.UU.) y en tiendas a partir del 6 de marzo, mismo día en el que los dispositivos comprados en preventa serán enviados. Samsung ya está aceptando reservaciones.

Del 21 de febrero y hasta el 5 de marzo, los interesados podrán comprar por adelantado un Galaxy S20 dentro del sitio Web de Samsung y recibir hasta US$100 de crédito en la compra del Galaxy S20; US$150 en la compra de Galaxy S20 Plus y US$200 en la compra del Galaxy S20 Ultra.

En el evento del 11 de Febrero, Samsung también presentó el Galaxy Z Flip, el cual tendrá un costo de US$1,380 y estará disponible el 14 de febrero en las tiendas físicas y en la tienda online de Samsung. A diferencia de la línea S20, el Z Flip no estará disponible en preventa.

Precios del Galaxy S20 y Z Flip

128GB 256GB 513GB Galaxy S20 US$999 N/A N/A Galaxy S20 Plus US$1,199 N/A US$1,349 Galaxy S20 Ultra US$1,399 N/A US$1,599 Galaxy Z Flip N/A $1,380 N/A

AT&T



A partir del viernes 21 de febrero, los clientes de AT&T podrán comprar de forma anticipada el Samsung Galaxy S20 desde la tienda en línea de la operadora o bien, en tiendas físicas a partir del 6 de marzo.

Por tiempo limitado, los clientes que tengan un plan AT&T Unlimited Extra o AT&T Unlimited Elite pueden obtener un Galaxy S20 de forma gratuita y un Galaxy S20 Plus a partir de US$200 al transferir su línea, comprar un plan de instalación calificado y canjear su teléfono actual.

Los tres dispositivos de la línea S20 tendrán acceso a la red 5G de AT&T, mientras que el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra también podrán acceder a la red 5G+ en lugares concurridos como estadios o escuelas.

El Galaxy Z Flip con AT&T tendrá un costo de US$1,379.99 o bien se puede obtener por US$46 mensuales en un plan de 30 meses. El Z Flip estará disponible a partir del viernes 14 de febrero en tiendas seleccionadas y en el sitio Web de AT&T.

Sprint

La nueva línea S20 estará disponible en en preventa a partir del 21 de febrero en el sitio Web de Sprint y a partir de hoy, 11 de febrero, los clientes de la operadora pueden utilizar su Priority Status dentro del app MySprint para apartar un Galaxy S20. Los teléfonos de la línea S20 serán

El Galaxy Z Flip también estará disponible con Sprint a partir del 14 de febrero y a partir de hoy se puede comprar de forma anticipada mediante el sitio Web de la operadora.

T-Mobile

Los clientes de T-Mobile pueden registrarse en línea a partir del 11 de febrero para adquirir alguno de los dispositivos de la línea S20 y estarán disponibles en preventa el 20 de febrero a las 9:01 p.m. (hora del Pacífico de EE.UU.). La línea S20 estará disponible en tiendas T-Mobile a partir del 6 de marzo.

Los precios según cada dispositivo son:

Galaxy S20 de 128GB estará disponible por US$41.67 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Plus de 128GB estará disponible por US$50 mensuales en un plan de 24 meses y el modelo de 512GB estará disponible por US$50 mensuales en un plan de 24 meses y un pago inicial de US$149.99

Galaxy S20 Ultra de 128GB estará disponible por US$58.34 mensuales en un plan de 24 meses y el modelo de 512GB estará disponible por US$58.34 mensuales en un plan de 24 meses y un pago inicial de US$199.99

Verizon

El Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra estarán disponibles en preventa con Verizon a partir del 21 de febrero a las 12:01am ET (Hora del Este) y ambos teléfonos estarán disponibles en tiendas físicas y en línea a partir del 6 de marzo. Por su parte, el Galaxy S20 estará disponible "en el segundo trimestre de 2020", según un comunicado de prensa.

Los precios según cada dispositivo son:

Galaxy S20 estará disponible por US$41.66 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Plus estará disponible por US$49.99 mensuales en un plan de 24 meses

Galaxy S20 Ultra estará disponible por US$58.33 mensuales en un plan de 24 meses

Verizon ofrece hasta US$200 en créditos con Samsung a usuarios que compren en preventa el Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 Ultra. La operadora indicó que se añadirán más ofertas antes del 21 de febrero.

Visible

Visible, compañía de prepago de Verizon, tendrá disponible el Galaxy S20 a un precio de US$984 y el S20 Plus a US$1,176. Sin embargo, a diferencia de otras operadoras, Visible no contará con preventa por lo que los usuarios podrán comprar los S20 a partir del 6 de marzo.

De acuerdo con la operadora, el 4 de marzo anunciarán una oferta para adquirir alguno de estos dispositivos y "más tarde en marzo" agregarán el Galaxy S20 Ultra a su inventario.

US Cellular

Los clientes de US Cellular podrán comprar en preventa el Galaxy S20, S20 Plus y el S20 Ultra a partir del 21 de febrero. La operadora ofrece un descuento de US$500 en todos los modelos S20 a nuevos clientes que se suscriban a los planes ilimitados Everyday or Even Better, mientras que los clientes actuales de US Cellular pueden adquirir un S20 con un descuento de hasta US$200.

Precio y disponibilidad del Galaxy Z Flip en México

El nuevo teléfono plegable de Samsung ya está disponible en preventa en la tienda en línea de Samsung México a un precio inicial de $33,000 pesos ($32,999 pesos para se exactos). Los usuarios que lo compren en preventa podrán hacerlo a 18 meses sin intereses con tarjetas participantes y 50 clientes podrán acceder a un evento VIP para recoger el producto.

Nota del editor: Este artículo se irá actualizado conforme tengamos información nueva.