El Galaxy Z Flip es el nuevo teléfono plegable de Samsung que llega justo con los Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus para retar –principalmente– al Motorola Razr de 2020, mientras que se rumora que el Galaxy Fold 2 se lanzará en la segunda mitad de año como el verdadero sucesor del primer teléfono plegable de la empresa.

Este celular no es necesariamente un Galaxy S20 plegable como a muchos les gustaría porque no llega a tener tantas cámaras o tan excelentes especificaciones, pero a pesar de eso no sacrifica demasiado para lograr un atractivo precio y algunos trucos que son únicos por el momento -- como es su bisagra y su pantalla.

Las primeras imágenes del Galaxy Z Flip fueron reveladas por Samsung en octubre de 2019 durante su conferencia para desarrolladores en San José, California. Meses más tarde, el domingo 9 de febrero, Samsung lanzó el primer comercial de este celular durante la ceremonia de los premios Oscar 2020.

En un principio, la empresa mostró el celular con el propósito de atraer a los desarrolladores y animarlos a optimizar sus apps para ser compatibles con un celular flexible, pero luego confirmó su diseño –y algunas de sus funciones.

La presentación inicial de este nuevo celular flexible o plegable llegó como parte de las novedades que One UI 2 (la interfaz de Samsung basada en Android 10) traerá a los teléfonos de Samsung del futuro o a los que han comenzado a recibir dispositivos como el Galaxy S10 Plus y el Galaxy Note 10 Plus con la última actualización.

Las imágenes del Flip Z de ese entonces no revelaban grandes detalles, pero el anuncio que vimos el domingo durante los Oscar 2020 confirmó muchos de los rumores acerca del celular, incluyendo una pantalla flexible con cámara frontal integrada en ella a través de un orificio, similar a lo que hizo la empresa en el Galaxy Note 10 y que se espera también llegue en los Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus. Esto significa que ya no tendrá una gigantesca ceja como el Galaxy Fold.

El 11 de febrero, durante su evento Samsung Galaxy Unpacked 2020, la empresa reveló los detalles restantes del Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip: Los más sobresaliente

Primer celular con vidrio plegable

Precio de US$1,380

Tiene buenas especificaciones (Snapdragon 855 Plus, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento).

Tiene muchas funciones (carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, la interfaz se puede adaptar en algunos apps cuando doblas el celular).

La bisagra permite doblar la pantalla en casi cualquier ángulo (los primeros ángulos cuando comienzas a doblarlo no permiten fijar la posición, pero después sorprende lo bien que se siente y funciona).

Tiene funciones de los Galaxy S20 (como single take, etc.).

Algo que queda en claro es que el Galaxy Z Flip es un teléfono plegable muy parecido al Motorola Razr plegable y como tiene mejores especificaciones considero que le va a quitar gran parte de la atención al celular de Motorola.

En general, el Galazy Z Flip se ve bien y muestra un refinamiento a lo que Samsung presentó primero con el Galaxy Fold. Por ejemplo, el espacio medio que está presente cuando se dobla el celular es más estrecho que el del Fold, pero no llega al mismo nivel del Motorola Razr.

La pantalla externa ya no intenta ser un celular, sino solo una pantalla para notificaciones. Además, Samsung logra reducir el precio y de cierta manera simplifica el celular para que sea más atractivo para las masas y no tanto un producto muy exclusivo que parecía una clase de experimento.

La única duda que me queda es si realmente vale la pena tener un celular flexible que simplemente se doble por la mitad y si vale la pena pagar más solo por eso, porque estirado funciona prácticamente como un teléfono tradicional.

Personalmente, creo que la idea del Galaxy Fold y Huawei Mate X de ofrecer un celular que se puede convertir en tableta tiene más valor para el usuario, porque extiende las funciones y posibilidades de un teléfono. Después de todo, con el Galaxy Z Flip, al igual que con el Motorola Razr, será necesario abrirlo para utilizarlo –así que la mayoría de las veces debería estar abierto en tu mano.

Esperamos conseguir una unidad en las próximas semanas para traerles más detalles y un análisis más completo del Galaxy Z Flip, pero a continuación, les dejo mis primeras impresiones.

Diseño de flip phone, similar al Motorola Razr 2020



Las imágenes presentadas por Samsung a finales del año pasado y luego en el comercial de los premios Oscar 2020 dejaron en claro que este celular flexible llegaría para competir de frente con el Motorola Razr, integrando un diseño de flip phone con una parte interna que es solo pantalla.

Inclusive, en la parte externa o tapa, el Galaxy Z Flip tiene una pequeña pantalla que mostraría alertas, llamadas entrantes y notificaciones, entre otras cosas.

A diferencia del Motorola Razr y otros teléfonos plegables que hemos conocido, el Galaxy Z Flip tiene una bisagra que no solo le permite bloquearse cuando está totalmente abierto o cerrado, sino que también se fija a la mitad (en un ángulo de 90 grados).

Además, el software también se adapta para permitir entender ese pliegue y mueve el contenido hacia arriba y hacia abajo para ofrecer una mejor experiencia. Por ejemplo, durante una videollamada puede colocar la imagen de la cámara en la parte superior de la pantalla cuando está doblado y en la parte de abajo los controles, mientras que abierto la imagen puede ocupar toda la pantalla.

El Galaxy Z Flip tiene un puerto USB-C y una bocina en el borde inferior, mientras que no tiene conector de audífonos tradicional (3.5mm), similar a como sucedió con el Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra.

La pantalla flexible de este celular integra la cámara frontal en la parte superior a través de un orificio como en el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus. Inclusive, ese tipo de cámara también lo tienen los recientes Galaxy A51, el Galaxy A71, el Galaxy S10 Lite y el Galaxy Note 10 Lite que son de gama media.

Otra característica a tener en cuenta es que en lugar de integrar un lector de huellas en la pantalla como los más recientes celulares de Samsung, la empresa ha integrado el lector de huellas en el borde lateral derecho como en el Galaxy Fold. Sin embargo, en el Galazy Z Flip no hay un botón de encendido aparte como en el Galaxy Fold, algo que mejora la experiencia de desbloqueo del celular.

Lanzamiento y disponibilidad



El Galaxy Z Flip se dejó ver por primera vez el 9 de febrero durante los premios Oscar 2020, pero sus especificaciones y detalles se dieron a conocer el 11 de febrero, el mismo día que conocimos los Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus (conocidos anteriormente como Galaxy S11).

El celular Galaxy Z Flip llegará a Estados Unidos a través de los principales operadores del país. Vale la pena tener en cuenta que a diferencia de los Galaxy S20, el Galaxy Z Flip es un celular con conectividad 4G, no 5G.

Precio

El precio del Galaxy Z Flip es de US$1,380, unos US$120 menos que el Motorola Razr. Este celular estará disponible el 14 de febrero.

Galaxy Z Flip: Características y especificaciones



Pantalla: 6.7 pulgadas (Dynamic OLED) con vidrio plegable (UTG) + 1.1 pulgadas (Super AMOLED) cubierta con Gorilla Glass 6

Resolución: 2,636x1,080 pixeles + 300x116 pixeles

Procesador: Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+) De ocho núcleos con velocidad máxima de 2.95GHZ

RAM: 8GB

Almacenamiento: 256GB

MicroSD: No

Sistema operativo: Android 10 (One UI)

Cámaras principales: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2)

Cámara frontal: 10 megapixeles

Batería: 3,300mAh

Carta inalámbrica: Sí

Carga inalámbrica reversible: Sí

Conectividad: Bluetooth 5.0, USB-C, Wi-Fi 6 (2.4GHz y 5GHz), NFC

Tamaño cerrado: 73.6x87.4x17.3mm

Tamaño abierto: 73.6x167.3x7.2mm

Peso: 183 gramos

Colores: Negro, morado y dorado