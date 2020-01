@evleaks

El Galaxy Z Flip sería el próximo teléfono plegable de Samsung, aunque muchos podrían caracterizarlo simplemente como Galaxy Fold 2.

Samsung reveló las primeras imágenes del Galaxy Z Flip el 29 de octubre de 2019 en su conferencia para desarrolladores que tuvo lugar en San José, California.

La empresa mostró el celular con el propósito de atraer a los desarrolladores a optimizar sus apps para esta clase de experiencias, y a la vez estar abierta a nuevas ideas con esta clase de tecnología plegable.

La presentación de este nuevo celular flexible o plegable llegó como parte de las novedades que One UI 2, interfaz de Samsung basada en Android 10, traerá a los teléfonos de Samsung en el futuro o que han comenzado a recibir dispositivos como el Galaxy S10 Plus y el Galaxy Note 10 Plus con esa actualización.

Las imágenes del Galaxy Fold 2 no revelan grandes detalles, más allá que al parecer ya no integraría una gigantesca ceja como el Galaxy Fold, sino que tendría su cámara en un orificio, similar a lo que hizo la empresa en el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus.

Asimismo, Samsung mostró cómo One UI 2 se adaptaría a esta clase de teléfonos plegables, moviendo el contenido hacia los extremos (abajo y arriba) cuando detecta que el teléfono se está doblando.

Con esto, Samsung estaría trayendo un celular muy parecido al rumorado Motorola RAZR plegable, el cual se parecería mucho al Razr tradicional pero integra en su parte interna una pantalla flexible que le daría mas modernidad y más espacio para consumir contenido, especialmente porque Samsung sugirió que tendría una relación de aspecto de 21:9.

Aquí recopilamos los principales rumores sobre el precio, especificaciones y características del Galaxy Z Flip:

Nombre: Galaxy Z Flip o Galaxy Bloom

En un principio, lo más natural fue pensar que Samsung iba a llamar a su segundo teléfono plegable Galaxy Fold 2, pero aunque temporalmente fue conocido como Galaxy Bloom la mayoría de rumores han apuntado que se llamaría Galaxy Z Flip, como reveló el popular filtrador @universeice.

Dicho esto, se espera y rumora que Samsung presentaría un Galaxy Fold 2 (si así se llama) en la segunda mitad de 2020.

Lanzamiento y disponibilidad

El Galaxy Z Fold se presentará al mismo tiempo que el Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus (conocidos anteriormente como Galaxy S11), según han indicado múltiples reportes como el de la publicación coreana Yonhap.

Inclusive, ese mismo reporte dice que el celular estará disponible "inmediatamente" después del lanzamiento, pero WinFuture dice que estará disponible el 14 de febrero.

El primer evento Samsung Galaxy Unpacked 2020 se realizará el 11 de febrero en San Francisco, así que la diferencia de estos dos reportes sería tan solo de unos días.

El editor de XDA Developers, Max Weinbach, también dijo en un principio que el Galaxy Z Flip se vendería en exclusiva en AT&T por tiempo limitado, pero después dijo que aunque la fuente le había revelado ese detalle era posible que cambiara porque otras fuentes le reportaron que también estaría disponible en Sprint desde el primer día.

Weinbach dice que Samsung venderá una versión del Galaxy Z Flip desbloqueada.

Precio

El precio del Galaxy Z Flip sería más atractivo que el del Galaxy Fold. Según el editor de XDA Developers, Max Weinbach, el Galaxy Z Flip costaría US$1,400 y el blog WinFuture dice que su precio sería de 1,500 euros.

Diseño

Las imágenes presentadas por Samsung a finales del año pasado, al igual que las fotos filtradas en la red social china Weibo (encontradas por el filtrador @universeice), de @evleaks y de WinFuture parecen hablar del mismo celular.

El diseño del Galaxy Z Flip se parecería al del Motorola Razr plegable ya que sería un celular que se convertiría en un dispositivo más compacto, no necesariamente un teléfono que se puede convertir en tableta como lo hace el Galaxy Fold y el Huawei Mate X.

Inclusive, en la parte externa o tapa, el Galaxy Z Flip tendría una pequeña pantalla que mostraría alertas, llamadas entrantes y notificaciones, entre otras cosas.

Según el editor de XDA Developers, el celular tendría una bisagra que no solo le permitiría bloquearse cuando está totalmente abierto o cerrado, sino que también se fijaría a la mitad (en un ángulo de 90 grados), algo que no hemos visto hasta el momento en un celular con pantalla flexible.

Lo interesante de esto es que durante su conferencia para desarrolladores, Samsung precisamente mostró esto y reveló que el contenido se puede mover automáticamente a la parte inferior y superior para ofrecer una mejor experiencia en esa posición.

Las imágenes y fotos filtradas revelan también que el celular Galaxy Z Flip tendría puerto USB-C y una bocina en el borde inferior, mientras que se ve la ausencia del conector de audífonos tradicional (3.5mm).

Asimismo, la pantalla flexible integraría la cámara frontal en la parte superior a través de un orificio como lo hicieron el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus. Inclusive, ese tipo de cámara también lo tienen los recientes Galaxy A51, el Galaxy A71, el Galaxy S10 Lite y el Galaxy Note 10 Lite que son de gama media.

Asimismo, en vez de integrar un lector de huellas en la pantalla como los más recientes celulares de Samsung, la empresa integraría el lector de huellas en el borde lateral derecho como en el Galaxy Fold.

Sin embargo, al parecer Samsung aprendió e integrará el botón de encendido en ese componente para ofrecer una mejor experiencia.

Algo que aún no conocemos es cómo funcionará la bisagra de este celular para que el celular tenga o no tenga espacio de por medio cuando está cerrado. Esa ha sido precisamente una de las cosas más sobresalientes del Motorola Razr.

Características y especificaciones

Max Weinbach, Ishan Argawal y WinFuture revelaron las posibles especificaciones y características del Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip: Características y especificaciones

Pantalla: 6.7 pulgadas (Dynamic OLED) + 1.06 pulgadas (Super AMOLED) con pantalla siempre encendida (AOD) y cubierta con Gorilla Glass 6

Resolución: 2,636x1,080 pixeles + 300x116 pixeles

Procesador: Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+)

RAM: 8GB

Almacenamiento: 256GB

MicroSD: No

Sistema operativo: Android 10 (One UI 2)

Cámaras principales: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2)

Cámara frontal: 10 megapixeles

Batería: 3,300mAh con carga rápida de 15 vatios (15W)

Carga inalámbrica: Sí con carga de hasta 9 vatios (9W)

Conectividad: Bluetooth 5.0, USB-C, Wi-Fi 6 (2.4GHz y 5GHz), NFC

Tamaño cerrado: 87.4x73.6x15.4-17.3mm

Tamaño abierto: 167.9x73.6x6.9-7.2mm

Peso: 183 gramos

Colores: Negro y morado

El Galaxy Z Flip parece tener lo necesario para ofrecer una buen experiencia, incluyendo un diseño apto para más personas de lo que fue el diseño del Galaxy Fold y un precio que aunque es elevado es más asequible que la primera generación.

Sin embargo, queda en claro que en esta ocasión Samsung no quiere ofrecer lo mejor de lo mejor, sino simplemente un mejor balance de características que le atraer a más usuarios.

Esta estrategia parece ser similar a la del Motorola Razr plegable y, aunque ese teléfono plegable de Motorola tiene también la ventaja de llegar como sucesor de uno de los celulares más importantes de la historia (el Razr), las especificaciones, precio y lo que ofrece lo podrían colocar por debajo del Galaxy Z Flip.

Claro, todo lo anterior está basado en rumores, pero año con año, los rumores se vuelven cada más precisos.

CNET en Español estará presente en el evento Samsung Galaxy Unpacked del 11 de febrero para traerte los detalles más importantes de todos los productos presentados allí, al igual que nuestras primeras impresiones.