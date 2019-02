Galaxy Watch Active vs. Apple Watch Series 4: Frente a frente

El Galaxy Watch Active es el nuevo reloj inteligente de Samsung que además de ser muy bonito, es más económico que el Apple Watch Series 4.

¿No sabes qué reloj comprar? El dispositivo de Samsung podría ser una opción para ti.

Comencemos por lo obvio: el Galaxy Watch Active es redondo, a diferencia del Apple Watch Series 4 que mantiene su formato cuadrado. A diferencia de otros relojes de Samsung este no tiene bisel giratorio, así que todas sus funciones dependen de la pantalla táctil y de dos botones colocados a los lados.

El Apple Watch Series 4 tiene una corona digital rotatoria, y una pantalla táctil, así que en este apartado no difieren mucho. Sin embargo, en el tamaño de la pantalla, el Galaxy Watch Active en su única versión de 1.1 pulgadas es más pequeño que los dos modelos disponibles del Apple Watch Series 4, de 1.32 pulgadas y 1.54 pulgadas.

Ambos relojes tienen sensor de frecuencia cardíaca, y mientras Apple es capaz de hacerte un electrocardiograma, Samsung permite que midas tu presión sanguínea mediante un app especializado.

Los dos relojes tienen resistencia al agua, GPS integrado y son capaces de monitorizar tu actividad física. Si tienes un iPhone y estás indeciso sobre qué reloj comprarte, debes saber que Samsung tiene un app especial diseñado para los teléfonos de Apple, y hacer de este modo que sus dispositivos funcionen de manera correcta.

Un último punto puede hacerte decidir por el reloj de Samsung, su precio. Cuesta US$199, mientras que el Series 4 más barato cuesta US$399.

