There will be 9 distinct Galaxy Watch3 configurations:



- 45mm Black Titanium Bluetooth

- 45mm Black Stainless Steel BT

- 45mm Black SS LTE

- 45mm Silver SS BT

- 45mm Silver SS LTE

- 41mm Silver SS BT

- 41mm Silver SS LTE

- 41mm Bronze/Gold SS BT

- 41mm Bronze/Gold SS LTE