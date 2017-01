Josh Miller/CNET

Samsung no llevará la joya de su corona, el Galaxy S8, al Congreso Mundial de Móviles (MWC) de este año en Barcelona, pero eso no quiere decir que la compañía no llevará una que otra perlita.

De acuerdo con información del sitio surcoreano Naver y de la que hace eco SamMobile, Samsung presentará la tableta Galaxy Tab S3 en un evento a celebrarse el 26 de febrero, en el marco de la feria de dispositivos móviles a celebrarse en Barcelona, España.

La nueva tableta, sucesora de la Galaxy Tab S2 de mediados de 2015, tendrá una pantalla de 9.6 pulgadas con una resolución de 2,048x1,536, además de 4GB en RAM, una cámara de 12 megapixeles en la parte trasera y al frente una de 5 megapixeles, Android 7.0 Nougat ejecutándose y un procesador Snapdragon 820 dará vida al dispositivo.

La tableta tendrá dos versiones: una con conectividad estándar WiFi y otra más con conectividad celular LTE. El reporte de Naver --un sitio del que conocemos poco-- dice que el precio de la tableta será de alrededor de US$600 y se venderá en Corea del Sur a partir de marzo.

Naver dice que la nueva Galaxy Tab S3 tendrá un grosor menor al de la S2, que fue de 5.6mm. El reporte no menciona un incremento en la duración de la batería o si la S3 perderá grosor en sus biseles, una tendencia que al parecer marcará el 2017 -- al menos entre los teléfonos celulares.

De ser cierto el reporte de Naver, Samsung ya tiene un producto a lanzar para no dejar en blanco su presencia durante el MWC. La compañía habría retrasado el lanzamiento de su nueva generación de la familia Galaxy S a fines de marzo, a pesar de que Samsung acostumbra a lanzar el teléfono durante el evento europeo.

CNET y CNET en Español estarán en Barcelona para traerles todos los detalles de la gigantesca feria de dispositivos móviles en esa ciudad. Sigue toda nuestra cobertura en este enlace.