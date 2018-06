Galaxy S9 y S9 Plus dorados salen a la venta el 24 de junio en Best Buy y Samsung

Si el Galaxy S9 y el S9 Plus no te encantan en color lila morado (mi favorito) o azul coral, Samsung está ofreciendo un nuevo tono para sus teléfonos insignia: el oro amanecer (sunrise gold).

Samsung dice que este color tendrá un "acabado satinado", el primero para los teléfonos inteligentes Samsung. ¿Qué significa eso? Samsung dice que es una mezcla de textura satinada y mate que pretende "capturar la textura de la tela".

Parece que eso significa que no capturar´a tus huellas digitales tanto como los teléfonos S9 de vidrio súper brillantes.

Las demás partes del Galaxy S9 y S9 Plus de oro seguirán siendo las mismas, desde la cámara principal de doble apertura de 12 megapixeles hasta los lados curvos.

Y sí, los precios para el S9 se mantendrán en US$719.99 (64GB), US$769.99 (128GB) y US$839.99 (256GB). Los precios del Galaxy S9 Plus de oro se mantendrán estables en US$839.99 (64GB), US$889.99 (128GB) y US$959.99 (256GB).

Por ahora, Best Buy está vendiendo un Galaxy S9 desbloqueado a un precio de descuento de US$699.99 (64GB) y el Galaxy S9 Plus por US$789.99 (64GB). Esos precios aplicarán también al color oro.

A partir del 24 de junio, podrás comprar los Galaxy S9 y S9 Plus en dorado en Best Buy y activarlo con Verizon, Sprint y AT&T, o bien comprarlo desbloqueado. (Ten en cuenta que no vas a poder activar este color con T-Mobile). También lo vas a poder comprar en Samsung.com.