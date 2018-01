SamMobile

El Samsung Galaxy S9 se presentará durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles de Barcelona, según confirmó la propia compañía hace unos días, sin embargo, los rumores continúan, y en esta ocasión una supuesta caja filtrada nos deja confirmar algunas de las especificaciones más rumoradas del dispositivo.

Según pudo conocer Sammobile a través de Reddit, la fotografía de la caja confirma una pantalla de 5.8 pulgadas prácticamente sin biseles, escáner de iris y resistencia al agua.

Sin embargo esos no son de momento los detalles más importantes de esta filtración: lo es su cámara, que de ser cierta la imagen Samsung bautizaría como Super Speed Dual Pixel, y que incluirá una apertura focal de f/1.5 que se utilizaría en escenas con poca iluminación y de un máximo de f/2.4, para cuando las condiciones son mejores.

Ya la semana pasada un rumor de una patente solicitada en Corea del Sur dejaba conocer que Samsung utilizaría el eslogan "La cámara, Reinventada", para el Galaxy S9, por lo cual la fotografía de esta caja solo vendría a confirmar los rumores de que la cámara del dispositivo podría ser una de las mejores del mercado para este 2018.

Para poder hacernos una idea, el Galaxy S8 del año pasado tenía una cámara de f/1.7, y el Galaxy Note 8 con sensor dual tenía f/1.7 y f/2.4, lo que sin dudas significaría que el Galaxy S9 tendría una mejor cámara que el teléfono insignia del momento de Samsung.

Sin embargo no debemos olvidar algo: algunos rumores aseguran que el Galaxy S9 no tendría cámara dual y que sería el Galaxy S9 Plus el que la incorporaría. Como no existe confirmación alguna de Samsung, todo es un misterio, y tendremos que esperar hasta el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles para conocer finalmente cuáles filtraciones eran ciertas y cuáles no.