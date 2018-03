El Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus no llegan a las tiendas oficialmente hasta este viernes, 16 de marzo, pero la primera actualización de software del Galaxy S9 ya se está desplegando.

Una captura de pantalla de la notificación de actualización fue compartida en Reddit por el usuario ironkid65. Podemos observar el número de la versión de la actualización, y que requerirá de 260MB de espacio. No hemos probado esta actualización, por lo que no podemos confirmar todo lo que viene en ella, pero el texto de la actualización dice que la estabilidad de la cámara y Face Unlock han mejorado.

Las cámaras en el Galaxy S9 y S9 Plus son uno de los puntos más atractivos de estos teléfonos. Los celulares integran nuevas funciones como apertura y grabación de video en supercámara lenta.

El Galaxy S9 Plus viene con doble cámara trasera y es el único teléfono de la línea S de Samsung en tener esta característica (también la tiene el Galaxy Note 8). Sin embargo, nuestros editores notaron que los modos de la cámara se cambiaban demasiado rápido de auto, selfie a AR Emoji, por ejemplo, lo que causaba mucha frustración.

Samsung no ha respondido a una solicitud de comentario.

La otra parte de la actualización está enfocada en Face Unlock, que es el método biométrico de Samsung que utiliza el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. A diferencia de Face ID del iPhone X, Face Unlock no es suficientemente seguro para realizar pagos móviles.

Si estás esperando comprar o recibir tu Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus, asegúrate de revisar sus actualizaciones. Y, no dejes de leer nuestros análisis del Galaxy S9 y S9 Plus aquí abajo.

(Vía SamMobile)

