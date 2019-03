Juan Garzon / CNET

Los nuevos Galaxy S10 de Samsung hicieron su debut durante un evento Unpacked a finales de febrero y entre ellos nos encontramos con una versión Plus, del mismo modo que el Galaxy S9 tenía una.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos modelos? Veamos.

Comparativa de características

Galaxy S9 Plus vs. Galaxy S10 Plus

Galaxy S9 Plus

Galaxy S10 Plus



Pantalla 6.2 pulgadas (AMOLED)

6.4 pulgadas



Resolución 2,960x1,440 pixeles

3,040x1,440 pixeles



Densidad de pixeles 529ppp

522ppp



Sistema operativo Android Oreo

Android Pie (One UI)



Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos)

Snapdragon 855 / Exynos 9820



Almacenamiento 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado)

128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica)



Expansión de almacenamiento Sí

Sí, hasta 512GB



Cámara trasera Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4

Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica



Grabación en cámara lenta 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K

960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K



Cámara frontal 8 megapixeles de f/1.7

Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2)



RAM 6GB

8GB o 12GB (solo en cerámica)



Batería 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0

4,100mAh



Batería extraíble No

No



Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz)

4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6



NFC Sí

Sí



Resistente al agua Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos)

IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos)



Lector de huellas Sí (parte inferior de las cámaras traseras)

Sí, en la pantalla (óptico)



Lector de iris Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez)

No



Reconocimiento de rostro Sí

Básico



Carga inalámbrica Sí

Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos



Características importantes Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto bokeh ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Pay y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR.

Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga)



Tamaño 158.1X73.8X8.5mm

157.6x74.1x7.8mm



Peso 189 gramos

175 gramos





Más pantalla para el Galaxy S10 Plus

El primer cambio nos los encontramos en el exterior, concretamente en la pantalla. Aunque ambos modelos cuentan con una pantalla de tecnología AMOLED, el S9 Plus tiene una pantalla de 6.2 pulgadas y la del S10 Plus sube hasta las 6.4 pulgadas.

El ratio de aspecto del Galaxy S10 Plus también crece, pasando de los 18.5:9 del S9 Plus hasta los 19:9. Es destacable que a pesar de que la pantalla crece en tamaño, las dimensiones son casi las mismas entre los dos modelos, gracias en parte a la reducción de los marcos en el frontal por la pantalla perforada.

Y por supuesto, más potencia

Los nuevos S10 cambian de procesador, dejando atrás a las versiones anteriores de Snapdragon y Exynos. Así, el S10 Plus cuenta con el nuevo Exynos 9820 para su versión europea y con el Snapdragon 855 para el resto de territorios.

Hay cambios también en las memorias, donde la configuración superior del S10 Plus llega hasta los 12GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno, mientras que el S9 Plus llegaba solo hasta 6GB de RAM y 512 de almacenamiento interno.

CNET

Más miliamperios y carga inversa

La autonomía también crece en el S10 Plus respecto al S9 Plus y no solo en amperaje, donde encontramos una batería de 4,100mAh frente a los 3,500mAh del S9 Plus, sino porque el S10 Plus incorpora un sistema de carga inversa que nos permite cargar otros dispositivos solo situándolos sobre su parte trasera.

Una cámara más

El Galaxy S9 Plus contaba con una cámara dual de 12 megapixeles con una lente gran angular de apertura variable de f/1.5 y f/2.4.

En el caso del S10 Plus, encontramos una cámara triple formada por un sensor de 12 megapixeles con apertura variable de f/1.5 y f/2.4, una lente gran angular con un sensor de 16 megapixeles y una lente telefoto con un sensor de 12 megapixeles.

Como vemos, las mejoras sobre el papel también se reflejan en el resultado de las fotos.

¿Merece la pena comprar el Galaxy S10 Plus en lugar del Galaxy S9 Plus?

Como vemos, las mejoras que trajo el S10 Plus son bastantes, aunque algunas cosas no han cambiado mucho, como el diseño o el software del teléfono. Si somos muy exigentes, podemos comprar el S10 Plus y disfrutar de las mejoras que ofrece, pero los cambios entre modelos no son tan evidentes.

Otra opción es esperar al lanzamiento del S10 Plus para hacerte con un S9 Plus, ya que éste bajará su precio considerablemente por debajo de los US$999 que cuesta el Galaxy S10 Plus y aproximadamente quedará alrededor de los US$500.