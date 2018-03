Usuarios se quejan de zonas muertas en la pantalla del Galaxy S9

Dueños del Galaxy S9 se están encontrando con problemas en la pantalla de su flamante celular.

En el foro oficial de Samsung, así como en el sitio de comunidades Reddit, múltiples usuarios están describiendo "zonas muertas" en la pantalla del Galaxy S9, un fenómeno que se refiere a zonas de la pantalla que no detectan el tacto y no responden a las acciones del usuario.

Los usuarios afectados compartieron fotos y videos del fenómeno. Algunos usuarios demuestran que la zona muerta no está en las orillas de la pantalla (como suele llegar a suceder), sino que se presenta exactamente a la mitad de la pantalla, una zona muy concurrida para hacer gestos o comandos con los dedos.

Algunos usuarios dicen que llegaron a solucionar este problema al aumentar la sensibilidad de la pantalla, otros más al restaurar el celular y algunos están optando por aplicar por la garantía y regresarlo a Samsung para que la compañía les envíe una unidad nueva.

Samsung no ha emitido un comentario oficial y por ahora se desconoce el alcance del problema. Samsung no respondió de forma inmediata a la solicitud de comentarios de CNET. Las unidades de prueba de CNET y CNET en Español no tiene estos problemas.

Las pantallas suelen tener ciertos desperfectos que se suelen arreglar por medio de actualizaciones de software. El Google Pixel 2 XL generó críticas en sus primeros días en el mercado porque su pantalla mostraba colores azulados, pero Google lo corrigió por medio de una actualización.