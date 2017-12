Nuevas imágenes del Galaxy S9 revelan su cuerpo poco cambiante

Agrandar Imagen OnLeaks

El Galaxy S9 se ha dejado ver en nuevas imágenes que aseguran retratar con exactitud al teléfono oficial que Samsung presentará el próximo año.

De acuerdo con @OnLeaks, las imágenes a computadora (o renders) fueron hechas basándose en la información que ha obtenido el conocido bloguero muy respetado sobre todo porque su información suele ser certera.

Las imágenes dejan ver varios detalles que una filtración previa ya había adelantado, incluyendo la reubicación del lector de huellas, pocos cambios en su diseño y detalles como la permanencia del puerto de audífonos y el puerto USB Tipo C en la parte inferior.

OnLeaks dice que la pantalla será de 5.65 pulgadas, así que se trataría del modelo regular y no del Plus, el cual suele tener unas medidas alrededor de 6.2 pulgadas. El reporte también sugiere medidas de 147.6x68.7x8.4mm y OnLeaks sugiere que la cámara trasera seguirá siendo de un solo lente, a pesar de las creencias de un doble lente y que el Note 8 tiene esa característica.

Agrandar Imagen OnLeaks

Pero quizá el cambio más importante sea el lector de huellas, ahora ubicado en la parte inferior de la cámara y el sistema de flash; recordemos que el lector de huellas en el S8 estaba a un lado de la cámara y que fue criticado por los expertos por ser fácilmente confundido con la cámara.

En estas imágenes el S9 podría no parecer muy atractivo, pero eso es porque aún falta conocerlo en imágenes oficiales en toda su gloria en los diferentes colores que Samsung lo vaya a vender. En estas otras imágenes filtradas el S9 luce mejor, aunque aparece una cámara trasera doble que aún no estamos seguros de si aparecerá, o no.

Samsung no ha confirmado nada respecto al S9, pero se cree que será anunciado en enero o febrero y su puesta en venta sería un mes después.