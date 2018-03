Andrew Hoyle/CNET

El Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus llegan a las tiendas este viernes, 16 de marzo. Y para marcar la fecha, Verizon tiene una oferta: compra uno de los nuevos teléfonos de Samsung, y llévate el segundo gratis.

A partir del 16 de marzo, quienquiera que se compre un Galaxy S9 o S9 Plus a través de un plan de pagos obtendrá un crédito de US$800 hacia la compra de su próximo Galaxy S9 o S9 Plus. Esto significa que obtendrás el segundo Galaxy S9 gratis, y el Galaxy S9 Plus por US$130 adicionales.

Claro, hay algunos detalles que debes tener en cuenta. No se requiere de un plan ni tienes que canjear tu teléfono viejo. Pero, al menos uno de los Galaxy S9 que adquieras debe tener una nueva línea de servicio activado. El descuento se aplica de manera mensual a lo largo de 24 meses, y arranca a partir de dos ciclos de facturas después de la fecha de compra.

El Galaxy S9 integra una cámara mejorada con trucos como apertura variable, captura de video en supercámara lenta y AR Emoji. También integra un procesador Snapdragon 845 y un diseño de pantalla similar al del Galaxy S8.

Si el S9 no es lo tuyo, Verizon tiene ofertas en otros teléfonos. La operadora descontará el 50 por ciento al iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X con un canje de teléfonos. Esta oferta inicia el 16 de marzo y requiere que compres el dispositivo a través de un plan de pagos, que utilices un plan de datos Verizon Unlimited y canjees un teléfono que califique.

Pero no todos los teléfonos que canjees podrán rendirte el 50 por ciento de descuento. Por ejemplo, puedes obtener un 50 por ciento de descuento al canjear el iPhone 6S Plus, un Google Pixel o un LG G6, pero sólo obtienes el 35 por ciento de descuento si canjeas un Galaxy S7 o un HTC10.

Si quieres el 50 por ciento de descuento en un iPhone 8 Plus, tendrás que canjear el iPhone 7, y si quieres el 50 por ciento de descuento en el iPhone X tendrás que canjear el Galaxy S8 Plus.