Los nuevos Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus apenas llevan una semana a la venta y ya algunos propietarios están informando de "zonas muertas" en sus pantallas.

Numerosas quejas en los foros oficiales de Samsung y en todo Reddit (aquí, aquí y aquí) describen cómo ciertas partes de la pantalla no responden al tacto. Samsung ha dicho que está respondiendo al problema.

Algunas personas han publicado videos y GIFs de sus celulares con este fallo. Echa un vistazo aquí abajo para darte una idea de lo que está ocurriendo.

En el video podemos ver una barra vertical larga en la pantalla del teléfono que no registra el toque. Otras personas informan zonas muertas en la parte superior o inferior de la pantalla, por lo que no parece que el problema se limite a un área determinada. No está claro si se trata de un problema generalizado o es uno que afecta a una pequeña cantidad de teléfonos.

"En Samsung, la satisfacción del cliente es fundamental para nuestro negocio y nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia posible. Estamos estudiando un número limitado de informes de problemas de respuesta de la pantalla táctil del Galaxy S9/S9+. Estamos trabajando con los clientes afectados e investigando". Dijo un portavoz de Samsung.

"Alentamos a cualquier cliente con preguntas a contactarnos directamente al 1-800-SAMSUNG".

Algunas personas han tratado de arreglar el problema aumentando la sensibilidad del toque en la pantalla o simplemente haciendo un reinicio de fábrica de su dispositivo, según Android Police. Otros han regresado sus teléfonos a Samsung para pedir un reemplazo. Los problemas de pantalla están cubiertos por la garantía estándar de 1 año de Samsung.

Dado que los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus no tienen botones físicos de inicio o de navegación, la pantalla táctil es la única forma de navegar por los teléfonos. Una pantalla táctil que falla es una marca negra contra un teléfono que de otro modo sería de alto rendimiento. Samsung no puede permitirse otro escándalo como el del Galaxy Note 7 y retirar el nuevo teléfono de los estantes de las tiendas.

Pero el Galaxy S9 no es el único teléfono en la historia reciente que se encuentra con problemas de pantalla. Los Pixel 2 XL de Google tuvieron bastantes problemas con su pantalla también.

CNET no se ha encontrado con este problema en los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus que hemos analizado.