Los Galaxy S9 dorado y rojo podrían llegar a Estados Unidos: reporte

Samsung

Si estás próximo a comprarte un Galaxy S9 o S9 Plus, y te gustaría que fuese dorado o rojo borgoña, espera un poco. La semana pasada Samsung anunció estos dos nuevos colores, sin embargo el comunicado oficial no hacía referencia a su disponibilidad en Estados Unidos.

Ahora Evan Blass, mejor conocido por sus reportes mediante Twitter en su cuenta @evleaks, ha dado a conocer que al menos los Galaxy S9 y S9 Plus en dorado llegarán a Estados Unidos. En un tuit, Blass publicó las fotos en esta tonalidad de los dos equipos citando a una publicación de The Verge y con el comentario "Oh yeah?".

El comentario es una respuesta a un tuit de The Verge en donde el sitio Web aseguraba que estas tonalidades no llegarían a Estados Unidos. Las fotografías, que podrían parecer idénticas a las oficiales publicadas por Samsung, no lo son, debido a que la versión para Estados Unidos indica el nombre de cada modelo en la parte trasera, y las internacionales no.

Blass no ha hecho ningún comentario sobre el color rojo borgoña, aunque este ya se vendió con el Galaxy S8 el año pasado, por lo que no es de extrañar que publique la imagen en los próximos días o que Samsung anuncie los dos tonos en cualquier momento.

Samsung también está preparando una edición especial llamada Galaxy S Light Luxury que se lanzará en China y trabaja arduamente en el Galaxy Note 9, que podría lanzarse en julio o agosto y que podría incluir tecnología de sensor de huellas en pantalla, o no, según el reporte que se lea.