El Galaxy S9 no se presentará en CES 2018: reporte

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Malas noticias: todo parece indicar que el Galaxy S9 ni abrirá el año de los teléfonos inteligentes en 2018 y tampoco sería muy distinto al Galaxy S8.

Según The Korea Herald, un medio con un respetable récord de reportes, dice que el Galaxy S9 será muy parecido al Galaxy S8 y con apenas unas diferencias como una cámara con estabilización óptica pero sin el ansiado lector de huellas integrado en la pantalla.

El reporte incluso dice que Samsung tacha como "improbables" los rumores de un lanzamiento adelantado del Galaxy S9, algo que se ha rumorado bastante sugiriendo un lanzamiento en CES, la feria de consumo más grande en el mundo y que se celebra anualmente en enero en Las Vegas.

Entre los cambios que tendrá el S9, The Korea Herald menciona un nuevo ratio respecto a la pantalla y el cuerpo. Si el Galaxy S8 tuvo un 84 por ciento de porcentaje de pantalla sobre el cuerpo, el Galaxy S9 tendría un 90 por ciento. Esto se traduciría a menores biseles y más pantalla, pero conservando las dimensiones de los S8 actuales — de 5.8 y 6.2 pulgadas.

Respecto al esperado lector de huellas en pantalla, The Korea Herald dice que Samsung no ha podido saltar las barreras técnicas de un lector de huellas incrustado en el panel, por lo que este celular no sería el que debute esta función en el portafolio de Samsung. Rumores apuntan a que esto sería logrado para el Galaxy Note 9, la nueva generación del celular que históricamente debuta en la segunda mitad del año.

Samsung no dio comentarios a The Korea Herald.