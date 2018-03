Andrew Hoyle/CNET

Los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus estrenaron una nueva función llamada Intelligent Scan, o escaneo inteligente. Este nuevo modo de seguridad permite que combines el escáner de iris y el reconocimiento facial para desbloquear tu teléfono móvil.

Aunque antes del lanzamiento de estos dos teléfonos se pensó que Intelligent Scan sería la respuesta de Samsung a Face ID del iPhone X, estos dos modos de seguridad son muy diferentes entre sí, debido a que el sistema de Apple utiliza un sensor infrarrojo, así como la cámara frontal del teléfono para poder reconocer tu rostro, mientras que el funcionamiento de la modalidad de la empresa surcoreana es diferente.

Más que sumar una nueva tecnología, Samsung sólo unió dos de sus métodos ya existentes en los Galaxy S8 y S8 Plus. Con ello, la empresa asegura que se podrá desbloquear el celular con mayor precisión en toda clase de condiciones de luz. Eso sí, Samsung sigue advirtiendo que estos no son los métodos más seguros, y que tanto la huella como el patrón son más eficaces. Lee nuestra opinión sobre Intelligent Scan aquí.

César Salza / CNET

¿Cómo activar Intelligent Scan?

Para activar Intelligent Scan en los Galaxy S9 y S9 Plus, únicamente debes acceder al menú de Ajustes. Una vez allí deberás buscar la función de "Escaneo Inteligente" -- nombre que tiene si tu teléfono está configurado en español.

Si no has escaneado antes tu rostro y tus iris, el teléfono te pedirá que los registres por primera vez. Una vez que has hecho esta acción, podrás configurar en este mismo menú para qué se puede utilizar el escaneo inteligente.

Entre las opciones se encuentra la posibilidad de verificar tu identidad en Internet y otras aplicaciones compatibles utilizando Samsung Pass, la herramienta de la empresa para que te olvides de utilizar contraseñas.

Desde luego Intelligent Scan también puede utilizarse para desbloquear el teléfono combinando el iris y la cara y también para encender el dispositivo.