No hay que ocultar la verdad, el Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus son prácticamente idénticos a el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Sin embargo, hay algunas mejoras importantes que Samsung incluyó en los Galaxy S9 para mostrar un refinamiento claro a través de toda la evolución o historia de la serie.

Antes repasamos los Galaxy S en su primera generación, los Galaxy S2 y el Galaxy S3, Galaxy S4 y Galaxy S5 hasta llegar al Galaxy S6 Edge+.

Ahora en esta cuarta entrega de la serie, hacemos un recorrido por el diseño especificaciones y otras características de los celulares Samsung que continuaron esta reconocida serie de teléfono insignia: los Galaxy S7, los Galaxy S8 y los Galaxy S9.

Nota del editor: Estos no son todos los celulares Samsung Galaxy S que han existido, pero en mi opinión son los que mejor representan la línea de teléfonos insignia de Samsung en Estados Unidos y el resto del mundo.

Samsung Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge (2016)

En 2016, Samsung continuó con la tendencia de presentar dos celulares insignia a la vez. La versión con pantalla curva, el Galaxy S7 Edge, era la más grande.

Los celulares fueron presentados nuevamente en Barcelona en MWC 2016 y mantuvieron su construcción de metal y vidrio. Sin embargo, a diferencia de los Galaxy S6, los dos celulares tenían una pequeña curvatura en la parte trasera que los hizo más cómodos en la mano.

Samsung solucionó las principales críticas de sus predecesores, trayendo de vuelta la resistencia al agua y una ranura para tarjetas microSD. También, mantuvo el lector de huellas en el botón de Inicio en la parte frontal, aunque la batería removible siguió ausente.

La pantalla AMOLED de 5.1 pulgadas con resolución QHD o 2K se mantuvo en el Galaxy S7 (con pantalla plana), pero se incrementó en el Galaxy S7 Edge para integrar una pantalla 2K de 5.5 pulgadas.

Los Galaxy S7 presentaron un procesador Snapdragon 820 de cuatro núcleos con velocidad máxima de 2.15GHz. Mientras, en otros mercado,s el celular integró un procesador Samsung Exynos 8890 de ocho núcleos con una velocidad máxima de 2.3GHz.

Asimismo, aunque su cámara trasera redujo el número de megapixeles de 16 a 12 en comparación con los Galaxy S6, Samsung incluyó mejoras en el procesamiento de imagen que no solo permitieron que el celular enfocará más rápido, sino que la calidad de la imagen también aumentó, sobre todo en situaciones con muy poca luz -- gracias a su apertura de f/1.7.

Por otra parte, la cámara frontal se mantuvo en 5 megapixeles, pero la batería se incrementó a 3,000mAh en el Galaxy S7 y a 3,600mAh en el Galaxy S7 Edge. Estos celulares traían preinstalado Android 6.0 Marshmallow e introdujeron también la función de la pantalla siempre encendida.

Los Galaxy S7 incrementaron su peso a 152 gramos en la versión regular y 157 gramos en la versión con pantalla curva.

Los Galaxy S7 fueron los celulares más completos del mercado en su momento, no solo al ofrecer un elegante diseño y especificaciones de alta gama, sino que también ofrecieron una excelente duración de batería y resistencia al agua.

Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus (2018)

En 2017, Samsung realizó varios cambios importantes en su serie de teléfonos insignia, aunque en los Galaxy S8 y S8 Plus mantuvo la construcción de metal y vidrio de sus predecesores.

Samsung presentó los Galaxy S8 en un evento en marzo, en vez de presentarlos en febrero en MWC en Barcelona, como era su costumbre.

La empresa no introdujo un modelo Edge como los años anteriores, sino que presentó los dos celulares con pantalla curva (no hay Galaxy S8 con pantalla plana) y el más grande llevó el nombre de Galaxy S8 Plus. Sin embargo, la curvatura de la pantalla de los dos celulares fue menor a la que tenía el Edge y casi que no tenían bordes biseles.

Por otro lado, Samsung removió el botón físico de Inicio y los botones capacitivos de navegación de Android que se encontraban en la parte frontal para integrar botones virtuales (a través de software en la pantalla). También movió el lector de huellas a la parte trasera -- justo al lado de la cámara.

El botón de Inicio virtual también recibió la capacidad de detectar la presión para permitir encender la pantalla o regresar a la pantalla de Inicio hasta cuando el botón no era visible.

Además, Samsung mantuvo en los S8 la la ranura para tarjeta microSD y la resistencia al agua de sus predecesores, pero actualizó su puerto microUSB al nuevo USB-C. Ambos celulares llegaron con el sistema operativo Android Nougat preinstalado.

La pantalla AMOLED se incrementó de 5.1 pulgadas a 5.8 pulgadas, mientras que la versión grande pasó a 6.2 pulgadas -- de 5.5 pulgadas. Aunque el cambio es drástico, los celulares no crecieron tanto gracias a sus pequeños biseles y a que la relación de aspecto pasó de 16:9 a 18.5:9, lo cual hace que la pantalla sea más del doble de alta que de ancha. La resolución aumentó también levemente de 2,560x1,440 a 2,960x1,440 pixeles.

Los Galaxy S8 integraron un procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos con velocidad máxima de 2.35GHz, mientras que en otros mercados el celular llegó con un procesador Samsung Exynos 8895 de ocho núcleos con una velocidad máxima de 2.3GHz.

Su cámara trasera se mantuvo en 12 megapixeles y la empresa mejoró principalmente el procesamiento de imagen para ofrecer algunas mejoras leves. Por su parte, la cámara frontal pasó de ser de 5 megapixeles en el S7 a ser de 8 megapixeles en el S8.

La batería del S8 fue la misma del S7 (3,000mAh), pero la batería del S8 Plus fue inferior a la de su predecesor (3,500mAh frente a 3,600mAh).

En cuanto al peso, hubo algunos cambios, ya que el S8 tuvo un peso de 155 gramos, mientras que el S8 Plus tuvo un peso de 173 gramos (frente a 152 gramos del S7 y 157 gramos del S7 Edge). Además, los celulares presentaron un grosor de 8mm en la versión regular y 8.1mm en la versión grande.

Los Galaxy S8 lograron conquistar a muchos con su elegante diseño y buen grupo de funciones, pero su lector de huellas en la parte trasera fue su gran debilidad.

Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus (2018)

En 2018, Samsung regresó a MWC para presentar sus nuevos teléfonos insignia como era anteriormente costumbre, introduciendo el Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus.

En esta generación de los Galaxy S, Samsung no hizo cambios mayores en el diseño sino que se enfocó principalmente en corregir el posicionamiento del lector de huellas en la parte trasera, introdujo la doble cámara trasera a la serie y redujo levemente el tamaño de los biseles.

Esto significa que los dos celulares mantuvieron su pantalla curva AMOLED de 5.8 pulgadas y 6.2 pulgadas (con la misma resolución de 2,560x1,440 pixeles), un puerto USB-C, una construcción de vidrio con marco de metal y una batería de 3,000mAh (S9) y 3,500mAh (S9 Plus).

Por otro lado, Samsung removió el botón físico de Inicio y los botones de navegación de Android que se encontraban en la parte frontal para integrar botones virtuales (a través de software en la pantalla). También movió el lector de huellas a la parte trasera, justo al lado de la cámara.

Los Galaxy S9 integraron un procesador Snapdragon 845 de ocho núcleos con velocidad máxima de 2.8GHz, mientras que en otros mercados el celular llegó con un procesador Samsung Exynos 9810 de ocho núcleos con una velocidad máxima de 2.7GHz.

Su cámara frontal se mantuvo en 8 megapixeles y la cámara trasera en 12 megapixeles; la empresa mejoró principalmente el procesamiento de imagen para ofrecer algunas leves mejorías, mientras que el principal cambio estuvo en una apertura variable (f/1.5 a f/2.4) que permitía que la cámara se adaptara mejor a toda clase de condiciones, en tanto que el Galaxy S9 Plus llegó con una cámara secundaría para permitir hacer mejores fotos con fondo borroso y zoom óptico 2x como el Galaxy Note 8.

En cuanto al peso, hubo algunos cambios, ya que el S9 tuvo un peso de 163 gramos, mientras que el S9 Plus tuvo un peso de 189 gramos (frente a 155 gramos del S8 y 173 gramos del S8 Plus). Además, los celulares presentaron un grosor de 8.5mm en los dos modelos (en lugar de 8mm en el S8 y 8.1mm en el S8 Plus).

Los Galaxy S9 se enfocaron, más que nada, en un refinamiento de lo que la firma había presentado anteriormente, pero mucha gente también se quedó con las ganas de ver más de novedades.