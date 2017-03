La única persona que podía filtrar una imagen oficial del Galaxy S8, el bloguero Evan Blass, lo ha hecho a escaso un mes del lanzamiento del teléfono.

Esta semana, el leaker mejor conocido en Internet como @Evleaks publicó una imagen del Galaxy S8 en toda su gloria. La imagen parece pertenecer al dossier que Samsung entregará a la prensa el día del evento, esto debido a su gran calidad y detalle. Además, la fecha en pantalla tiene el 29 de marzo, mismo día del lanzamiento confirmado.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R