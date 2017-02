Los Galaxy S8 y S8 Plus posan juntos por primera vez, presumiendo su botón frontal

Vía SamMobile

El Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus no habían posado juntos para una foto... hasta ahora.

El sitio SamMobile publicó una fotografía que retrata a los supuestos teléfonos de Samsung que se lanzarán a fines de marzo. La mayoría de los detalles que se ven en la foto ya se había visto, lo nuevo es el botón capacitivo o táctil que aparece en la zona inferior frontal, en donde anteriormente se veía el botón físico.

SamMobile dice que el botón capacitivo tendrá las mismas funciones que el botón físico del Galaxy S7, por lo que los usuarios no tendrán mucha complicación en temas de aprendizaje. El lector, por otro lado, se confirma una vez más que ha sido eliminado del frente y que se ubicaría en la parte trasera (aunque no se ve en la foto).

El reporte del sitio especializado en temas de Samsung dice que el botón será parte de la iniciativa Always On Display de la fabricante, que significa que la pantalla estará siempre encendida para mostrar información que no necesita de mucha batería.

SamMobile destaca que el botón digital será sensible a la presión. Gracias a esto, los usuarios podrán hacer una ligera presión sobre él para encender la pantalla, o una presión más fuerte para que se active la cámara -- funciones de presión que ya están disponibles en otros teléfonos, pero que sin duda ayudarán a que los usuarios no tengan muchos problemas para familiarizarse con este teléfono sin botón.

Samsung aún no ha confirmado nada respecto de este teléfono, pero con meses de filtraciones, reportes y rumores, sólo es necesario que la compañía sudcoreana lo haga oficial. Se sabe que el Galaxy S8 vendrá en dos versiones, de 5.8 y 6.2 pulgadas, una pantalla sin biseles, un asistente inteligente llamado Bixby y un renovado diseño manteniendo el puerto de audífonos.