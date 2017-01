Foto de GSM Arena

El Samsung Galaxy S8 será más pequeño y más delgado que el Galaxy S7, a pesar de tener una pantalla mucho más grande.

De acuerdo con las supuestas medidas del S8 obtenidas por el sitio GSM Arena, Samsung lanzará dos modelos en diferentes tamaños. El Galaxy S8 Plus tendrá una gigantesca pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el S8 regular tendrá una pantalla de 5.7 pulgadas.

En el caso del S8 regular, GSM Arena dice que las medidas lo colocan con dimensiones inferiores al S7, algo que no sucede al comparar el S8 Plus con el S7 Plus.

El S8 medirá 140.14x72.20x7.30mm, dice el reporte. Samsung habría conseguido mantener un tamaño pequeño a pesar de que la pantalla sería de 5.7 pulgadas. En comparación, el S7 tiene medidas de 142.4x69.6x7.9mm. Si las medidas son exactas, el S8 tendrá una silueta más ajustada que su antecesor, salvo por la anchura.

Agrandar Imagen Foto de GSM Arena

Ahora bien, el S8 Plus será gigantesco. GSM Arena dice que el tabléfono medirá 152.38x78.51x7.94mm. Las medidas aumentan en comparación con los modelos anteriores, debido a que su pantalla es de 6.3 pulgadas y Samsung necesita un cuerpo robusto para dar cabida a un panel tan grande.

Las supuestas imágenes confirman que el S8 y el S8 Plus perderán el botón frontal y su cámara trasera no lucirá tan protuberante. El puerto para audífonos también aparece en las fotos, junto al puerto de carga, el cual extrañamente no es un USB Tipo C.

GSM Arena resalta que la presencia del microUSB no coincide con anteriores filtraciones, a pesar de que las imágenes se asemejan a anteriores fotos. El Galaxy S8 se anunciaría el 15 de abril.