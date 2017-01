Foto de Josh Miller/CNET

Según varios rumores, el Galaxy S8 no llegará al mercado sino hasta mediados de abril, pero eso no significa que no puedas tenerlo antes de esa fecha.

De acuerdo con un reporte de The Investor, un medio con un récord mediano en cuanto a reportes precisos, Samsung venderá algunas unidades del S8 en febrero o marzo, un mes antes de su lanzamiento y disponibilidad oficial. Sin embargo, esas unidades serán escasas.

The Investor dice que esta información proviene de una fuente confiable y que permanece en el anonimato. El reporte no dice dónde, cuándo ni cuántas serán las unidades que Samsung pondría a la venta.

Samsung acostumbra a lanzar su Galaxy S en febrero, en el marco de la feria de telefonía móvil MWC, que se celebra en Barcelona, España. Sin embargo y tras la debacle del Note 7, Samsung postergaría el lanzamiento a abril.

The Investor dice que Samsung se prepara para un éxito sin precedentes. La fabricante habría pedido a sus proveedores la manufactura de más unidades a distribuir que nunca antes. Si bien no hay una cifra para apoyar su reporte, The Investor pone en contexto que Samsung pidió 45 millones para el S5, 45 millones para el S6 y 48 millones para el S7. El récord de más unidades lo tienen el S3 y S4, con 65 y 70 millones, respectivamente.

La gigante surcoreana no ha confirmado nada relacionado al S8 y mucho menos de su posible lanzamiento.

El Galaxy S8 será un teléfono que será distinto a todo lo que hemos visto del S8, o al menos eso se especula. El teléfono abandonará casi todo bisel frontal, al igual que el botón frontal; tendrá un diseño curvo y podría aumentar su tamaño para apelar a los fanáticos de las tabléfonos que se quedaron con ganas del Note 7. El teléfono también tendría pantalla 4K y dos cámaras en la parte trasera.