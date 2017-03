El Samsung Galaxy S8 nada con tiburones en este 'unboxing'

El nuevo teléfono de Samsung, el Galaxy S8, está acaparando la atención de muchos debido a su resistencia al agua y otras virtudes. T-Mobile decidió poner a prueba esa característica en un raro video que publicó el miércoles y que toma lugar dentro de una jaula de tiburones -- bajo el agua.

A pesar de la música dramática y de la cercanía de los tiburones, el buzo (llamado Des) parece estar bastante seguro (aunque, como sabemos, las jaulas de tiburones no son perfectas). El video está lleno de anuncios y propaganda de T-Mobile y el teléfono.

En caso de que te sientas tentado de zambullirte dentro de una jaula de tiburones para sacar el Galaxy S8 de su caja, querrás también echarle un vistazo a las advertencias en letra pequeña que se encuentra en la parte inferior del video. Una de las advertencias es que los "contenidos que se encuentran dentro de la caja no son a prueba de agua" y que el utilizar el rostro para desbloquear el teléfono "no funciona con una máscara de buzo puesta".

T-Mobile también subraya que el teléfono, que fue presentado el 29 de marzo, es resistente al agua hasta unos 5 pies (1.5 metros) de profundidad durante un máximo de 30 minutos; así que, no te vayas demasiado profundo con el teléfono y no te quedes bajo el agua por mucho tiempo. De hecho, ¿por qué no te ciñes a lo seguro y saca el teléfono de su caja en tierra seca?