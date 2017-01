Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los rumores del Galaxy S8 no cesan, ni siquiera por el hecho de que no vaya a presentarse durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles de Barcelona. Un nuevo reporte de The Guardian confirma algunas de las características más especuladas de los últimos días como la pantalla "infinita", que se refiere más bien a que no tendrá biseles, ni botón de inicio.

El diario da por sentado que el Galaxy S8 tendrá una pantalla completa sin marcos, y que además el sensor de huella dactilar se movería a la parte trasera, un detalle que diferencia este informe de otros que aseguran que estaría debajo del propio panel.

La fuente asegura además que habrá dos modelos, uno de 5 pulgadas y otro de 6 pulgadas, los cuales actualmente se conocerían internamente en Samsung como "Dream" y "Dream 2". En la parte delantera el Galaxy S8 tendría además un sensor de iris como el del Galaxy Note 7 y en la trasera una cámara "dúo pixel", similar a la del S7, pero que tendría capacidades de captura mejoradas.

Como ya se sabe, Samsung y Qualcomm colaboran estrechamente en la fabricación del chip Snapdragon 835, por lo cual se espera que el Galaxy S8 sea el primero en estrenarlo. A estos reportes se sumaría la integración de la inteligencia artificial en la que la empresa confirmó estaba trabajando y que llevaría por nombre Bixby, así como Google Assistant, haciendo que ambas convivan en un mismo dispositivo.

En este punto, algunos rumores son cuestionados por la fuente, como por ejemplo que Samsung vaya a eliminar el puerto Jack 3.5, algo que podría hacer sin problemas, sobre todo teniendo en consideración que tiene una línea entera de productos Bluetooth.

Si las fuentes de The Guardian son creíbles, el Galaxy S8 se anunciaría a finales de marzo. Otros reportes han sugerido el 14 de abril como fecha de un evento en Seúl, aunque desde luego Samsung tiene la última palabra.