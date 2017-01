Sarah Tew/CNET

El Galaxy S8 tendrá una cámara que no sólo será de mejor calidad que la del Galaxy S7, sino que además será inteligente.

De acuerdo con el sitio SamMobile, el asistente inteligente Bixby estará integrado en la cámara para que ésta se pueda utilizar para hacer búsquedas por imágenes y para reconocimiento de texto. Bixby, el nombre del asistente inteligente del Galaxy S8, se podrá poner en acción con un botón en la interfaz de la aplicación de la cámara, dice el reporte.

SamMobile dice que Bixby podrá usar la cámara para hacer búsquedas de los objetos enfocados, aunque no se dice en qué plataformas se harán las búsquedas (por ejemplo, Google, Amazon, etc.). Bixby y la cámara también podrán reconocer texto, aunque no se explica la finalidad.

El mismo sitio ha dicho que Bixby tendrá integración con otros servicios y aplicaciones instaladas en el Galaxy S8, por lo que esta función con la cámara potenciará la integración inicial.

Un posible escenario es que un usuario apunte con la cámara hacia un objeto del que quiera saber su precio; Bixby mostrará los resultados en Amazon, eBay y Target (por mencionar algunos), e incluso Bixby podría procesar el pedido, pagar y autenticar al usuario.

SamMobile, como siempre, lanza una advertencia: Samsung sigue analizando si esta integración llegará junto al Galaxy S8 o decide desecharla.

Sin embargo, es casi un hecho que Bixby llegue al mundo de la mano del Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus, la versión más grande del teléfono. El asistente inteligente competirá con Siri de Apple y Google Now de Google. Bixby nació de la compra de Viv Labs por parte de Samsung, una compañía de inteligencia artificial y creadora de Siri.

Ambos modelos del Galaxy S8 se espera sean anunciados por Samsung en un evento a fines de marzo o mediados de abril. El teléfono tendrá doble cámara, un diseño casi sin biseles y sin el botón frontal. Otros rumores, como la resolución 4K y el posible abandono del puerto jack de 3.5mm, son algunas características esperadas.