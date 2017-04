El Galaxy S8 le cuesta a Samsung la mitad de lo que tú pagas: estudio

Andrew Hoyle/CNET

El Galaxy S8 cuesta unos US$700 (si lo compras desbloqueado) y su precio depende de dónde lo compres y si lo pagas subsidiado con alguna operadora. Ese es el costo para el consumidor final, pero, ¿cuánto paga Samsung por él?

Según la firma de análisis IHS Markit, a Samsung le cuesta unos US$301.60 la versión de 64GB de almacenamiento interno. El informe dice que éste es el costo de fabricación más alto en la historia de la línea Galaxy S.

IHS dice que esos US$301.60 no incluyen el costo por manufactura del celular, por lo que agregando US$5.90 de ese proceso, el teléfono le cuesta a Samsung US$307.50. Esto se traduce a US$43.34 más caro que el Galaxy S7 y US$36.29 más caro que el Galaxy S7 Edge.

IHS no dice el precio de fabricar el Galaxy S8 Plus, el modelo de 6.2 pulgadas de Samsung, pues aún no han desmembrado dicho celular. Sin embargo, el costo no deberá subir mucho, pues las únicas diferencias entre ambos S8 son el tamaño de pantalla y la batería.

No es una sorpresa que el Galaxy S8 tenga ese precio para su producción y sea más caro que sus antecesores. El teléfono no sólo tiene una pantalla con costados curvos y sin biseles, sino que también tiene un escáner de iris, un chip capaz de ofrecer conectividad LTE de hasta 1 gigabit y el almacenamiento base es de 64GB -- el doble del modelo anterior.

El Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus salieron hoy a la venta oficialmente en países como Estados Unidos, España Corea del Sur. Poco a poco irá llegando a más países.

Nuestro editor Juan Garzón ya probó ambos modelos y puedes leer sus impresiones aquí, abajo:

