@eldarmurtazin

El Galaxy S8 Plus tiene una cámara mejorada, pero no es doble como la de sus rivales el iPhone 7 Plus y el LG G6. Sin embargo, Samsung sí jugó con la idea de hacerlo parecido a sus contrincantes.

El lunes se filtró una imagen de lo que parece ser el prototipo del Galaxy S8 Plus con cámara doble en la parte trasera. La cuenta que publicó esta imagen es de origen ruso y conocemos poco de ella, pero el teléfono luce muy similar a los S8 oficiales.

El teléfono de la foto filtrada tiene una cámara doble con orientación vertical, es decir, diferente ubicación a cómo se ve en el iPhone 7 Plus o G6, dos teléfonos que tienen las dos cámaras una a lado de otra -- y no una encima de la otra cámara.

Incluso, las dos cámaras están ubicadas por encima del logo, la gran sorpresa en la foto es que el lector de huellas que el S8 oficial tiene en la espalda, en esta filtración no se deja ver. Es probable que el S8 de la foto no tenga lector de huellas porque Samsung no lo colocó al tratarse de una unidad de prueba.

El leaker dice que este es el teléfono que pudo ser el Galaxy S8 Plus, pero que ahora se convertirá en el Galaxy Note 8, el teléfono que pretende revivir la marca Note después de la debacle del Note 7 en agosto pasado. De ser cierto el rumor de que éste será el Note 8, ahora sólo queda esperar a saber dónde estará ubicado el lector de huellas.

Mientras tanto, la empresa ha comenzado la preventa de sus Samsung Galaxy S8 y S8 Plus en varias partes del mundo. Los celulares se comenzarán a entregar a los aguerridos compradores a partir de los últimos días de este mes.

