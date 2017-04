Samsung reconoce problema en el Galaxy S8; solución viene en camino

Konazzang/Instagram (Vía TheNextWeb)

El fantasma del Galaxy Note 7 acecha al Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Varios usuarios han reportado haber recibido su Galaxy S8 con una pantalla en tono rojizo, pero Samsung dice que la solución ya está en camino y que llegará a través de una actualización de software. Portavoces de Samsung reconocieron el problema y confirmaron la solución a los sitios The Investor y ZDNet. (ZDNet es sitio hermano de CNET y CNET en Español).

Samsung, a través de sus representantes, dijo que el problema de la pantalla rojiza no se debe a una situación en la calidad del teléfono y que la solución llegará pronto, aunque no se dijo cuándo exactamente. "La actualización ocurrirá la próxima semana, a más tardar", dijo el representante a The Investor.

El medio coreano, confiable en sus reportes oficiales y rumores, dice que si el problema persiste después de la actualización, los usuarios afectados recibirán una unidad nueva del Galaxy S8.

A pesar de que Samsung parece estar tranquilo ante la gravedad del asunto, una fuente de The Investor con acceso a la cadena de producción, dijo que la actualización de software sería "insuficiente" para corregir el problema.

Los reportes comenzaron esta semana, desde el 18 de abril que fue cuando compradores del teléfono en Corea del Sur empezaron a recibir las unidades, a pesar de que la entrega oficial arrancó este viernes en dicho país y en Estados Unidos, entre otros.

