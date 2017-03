Una versión del Galaxy S8 tendrá apps de Microsoft: reporte

Sarah Tew/CNET

Si te gusta el Galaxy S8 pero si -- por alguna razón -- lo quieres con los apps de Microsoft instalados, la compañía de Redmond te tiene una buena noticia: el Galaxy S8 Microsoft Edition.

Se trata de una versión modificada del S8 regular que incluye las aplicaciones más aclamadas de Microsoft: Outlook, Cortana, los apps de office, OneDrive y muchas más, según confirmó Microsoft a The Verge.

El teléfono con toques de Microsoft estará en preventa a partir de este jueves en las tiendas físicas de Microsoft en EE.UU., según el sitio.

El portavoz de Microsoft dijo a The Verge que el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus Microsoft Edition se configurará con las aplicaciones de la compañía una vez que el teléfono es sacado de la caja y se conecta a una red Wi-Fi. Microsoft no mencionó más diferencias con respecto de un Galaxy S8 regular comprado en cualquier otra tienda.

Es extraño que Microsoft ponga un nombre especial a un teléfono que ahorra un par de pasos con respecto al S8 común y corriente. Un S8 tradicional puede ejecutar estas aplicaciones con entrar a la Play Store y descargarlas.

El Galaxy S8 estará disponible en preventa el 30 de marzo, y su entrega comenzará en los últimos días de abril, eso es para Estados Unidos; en España tendrá una disponibilidad similar y en México el S8 y S8 Plus llegarán el 5 de mayo.