¿Estás esperando impaciente la fecha de venta del Galaxy S8 y LG G6? No busques más, aquí hay información que arroja luz entre tanto rumor.

El sitio ET News, conocido por sus fuentes en Asia, dice que LG y Samsung ya tienen la fecha estimada para lanzar a la venta sus respectivos teléfonos. El LG G6, a anunciarse en el Congreso Mundial de Móviles (MWC), saldría a la venta el 10 de abril, según el reporte. El teléfono de Samsung, que se saltará el evento, no vería la luz y no llegaría a los estantes sino hasta el 21 de abril.

Esta es la primera vez que se escucha una posible fecha de venta del S8, porque del LG G6 ya se había escuchado una fecha pronosticada. El bloguero Evan Blass dijo hace unas semanas que el G6 llegaría a EE.UU. el 7 de abril; así que la fecha si bien no coincide con lo dicho por ET News, al menos no es tanta la diferencia.

ET News tiene más detalles. La agencia de noticias dice que el G6 se presentará el 26 de febrero (cosa confirmada y evento al cual CNET en Español asistirá), pero la preventa del teléfono será del 2 al 9 de marzo. El reporte no dice si son ventas en en todo el mundo, en Corea del Sur o sólo algunos mercados.

Para Samsung, la planeación ha sido más complicada. Sabiendo que su presentación y lanzamiento será después del de LG, la fabricante del S8 tenía pensado iniciar una preventa el 6 de abril a nivel global; sin embargo, la compañía se inclinó por el 21 de abril (a nivel global) para evitar una escasez de unidades.

Samsung y LG no han confirmado nada al respecto, pero cada vez falta menos para conocer oficialmente a ambos teléfonos. Samsung aún falta por anunciar su evento de presentación, mientras que LG ya ha hecho lo propio.

CNET y CNET en Español estarán el mes próximo en Barcelona para traerles todos los pormenores del Mobile World Congress (MWC) en esa ciudad.

Sigue toda nuestra cobertura del Mobile World Congress en este enlace.

