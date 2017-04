¡Triste! El Galaxy S8 llegará con un Bixby raquítico, pero no es el fin del mundo

Agrandar Imagen Joshua Goldman/CNET

Samsung dijo que con el Samsung Galaxy S8 llegaría también Bixby, su nuevo asistente virtual. Sin embargo, unas semanas antes de la llegada oficial de los teléfonos al mercado el 21 de abril, la empresa anunció que Bixby arribará sin reconocimiento de voz.

Es una noticia lamentable, teniendo en cuenta la importancia que le dio la empresa a esta función.

Bixby sería una de las funciones -- y diferenciaciones -- más importantes de los nuevos Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, pues integra un reconocimiento de voz avanzado que permitiría controlar toda clase de tareas y funciones de la interfaz del celular.

Sin embargo, el 21 de abril llegará un Bixby un tanto raquítico, desprovisto de reconocimiento de voz (Bixby Voice) y sólo con su nuevo panel Hello Bixby en la pantalla de Inicio, funciones de reconocimiento de imágenes integradas a la cámara y funciones de recordatorio.

Y lo que ofrece Bixby tampoco es algo nuevo. Google Now y las asistentes virtuales de otras fabricantes ya han integrado un panel que funciona de manera similar a Hello Bixby, y apps como Amazon Flow tienen un reconocimiento avanzado de imágenes y objetos que funciona adecuadamente. Además, los recordatorios que, por el momento, esperamos de parte de Bixby no son algo totalmente nuevo.

Bixby Voice hubiese sido el elemento diferenciador. Se supone que Bixby Voice ofrecerá un excelente reconocimiento de voz, con una comunicación natural y con una inteligencia avanzada que le permitiría entender el contexto de lo que estás haciendo en tu celular, al menos según lo que afirma la empresa.

Claro, la ausencia de Bixby Voice en un principio no es el fin del mundo, pero el reconocimiento de voz a través de Bixby es una de las funciones más interesantes de los nuevos Galaxy S8.

Ahora, no sabemos qué esperar realmente, pues Samsung no ha entrado en detalles sobre las funciones completas de Bixby, y en las demostraciones que hemos visto, la empresa ha controlado totalmente su funcionamiento y nos ha dado muy pocos ejemplos concretos.

Pero esto no es más que otro paso en el largo camino hacia la concretización del sueño de la inteligencia artificial que, con la llegada de Google Assistant el año pasado y el crecimiento de Amazon Alexa, parece acercarse más. Sin embargo, la realidad es que las asistentes virtuales integradas en celulares tienen falencias importantes y todavía les queda mucho camino por recorrer. Si no lo crees, pregúntate a ti mismo -- y a tus amigos -- con qué frecuencia usas el reconocimiento de voz de Siri, Google Now o Cortana en Windows 10.

1:15 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Siri no fue el primer asistente virtual, pero sí fue el que realmente ayudó a generar el interés suficiente para que el consumidor promedio prestara atención a esta tecnología. Uno de sus grandes problemas es que (al igual que Google Assistant) tiene un desarrollo muy enfocado en "ser chistoso" para demostrar que "funciona" como una persona de carne y hueso, pero eso limita su utilidad.

Aunque todavía no hemos finalizado nuestro análisis del Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, estos celulares son mucho más que Bixby. No sólo tienen procesadores móviles muy potentes, sino que también su diseño dejará a más de uno con la boca abierta. Si esto no es suficiente, los teléfonos vienen con una función de reconocimiento de iris, se pueden convertir en una especie de computadora de escritorio y en gafas de realidad virtual. Además, se pueden cargar inalámbricamente y son los primeros celulares que se venden a nivel mundial en integrar Bluetooth 5.0.

La inteligencia artificial está en constante evolución y todavía falta mucho para que se convierta en la principal razón por la que te compres un celular.

De cualquier forma, Samsung reveló que Bixby Voice llegaría más adelante esta primavera, así que en menos de lo que canta un gallo ya lo tendremos con nosotros -- aunque no hable español.

3:40 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO