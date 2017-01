Foto de Óscar Gutiérrez/CNET

El Galaxy S8 será anunciado el 15 de abril, pero no llegará solo.

De acuerdo con un reporte de ET News que recoge el sitio SamMobile, Samsung presentará varios teléfonos inteligentes a mitad de abril, y uno de ellos será el Galaxy S8, además del resto de la línea Galaxy A, que consiste en teléfonos inteligentes de gama media.

ET News cita a fuentes cercanas a la línea de producción y confirma que habrá mejoras en la cámara frontal del Galaxy S8, con la inclusión de un autoenfoque en la cámara de 8 megapixeles. ET News no dice nada, pero se espera que la cámara trasera sea doble, similar al Huawei P9 y al iPhone 7 Plus.

Samsung acostumbra a lanzar su teléfono insignia del año en el Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) que se celebra anualmente en Barcelona. Sin embargo, este año la compañía habría decidido postergar el lanzamiento de su dispositivo estrella para evitar un problema similar al del Galaxy Note 7.

Los rumores han sido consistentes en cuanto a las características que tendrá el teléfono. En lo que no ha habido congruencia es en la fecha de lanzamiento. La mayoría de reportes sugiere un lanzamiento al cierre de marzo o inicio de abril.

Samsung no ha confirmado el lanzamiento, aunque lo más seguro es que se termine por confirmar que la compañía sudcoreana se saltará el MWC.

Haciendo a un lado la fecha de introducción, el Galaxy S8 se espera venga cargado de características interesantes. La semana pasada hubo un par de filtraciones, relacionadas con la pantalla del S8 y la mínima presencia de biseles en su cuerpo... y una de las filtraciones vino de la mano de la propia Samsung. La pantalla, además de quitar todo bisel y el botón frontal, tendrá una resolución de entre 2K y 4K.