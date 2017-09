Samsung admite lo inútil del botón Bixby en el Galaxy S8 y Note 8

Agrandar Imagen Josh Miller

Samsung está dando el brazo a torcer.

La gigante surcoreana ha arrancado la semana con una actualización para el Galaxy S8 y Galaxy Note 8 que permite deshabilitar el botón lateral que funciona para invocar a Bixby. Así, los usuarios tienen la opción de que al presionar el botón no suceda nada en caso de no querer usar al asistente virtual de Samsung.

Esta actualización fue descubierta por el sitio SamMobile y parece estar llegando de forma gradual a los usuarios. Con esta posibilidad, los usuarios pueden hacer que al apretar el botón Bixby no sea invocado, esto en caso de que los usuarios no quieran usar a Bixby por preferencia sobre otra interfaz IA o porque no funciona en su idioma.

Lo que deshabilita esta actualización es que al presionar el botón Bixby Home se iniciara la interfaz. Sin embargo, lo que sigue activo es que se puede seguir activando los comandos de voz de Bixby al hacer una presión en el mismo botón lateral por varios segundos.

Esta actualización llega semanas después de que usuarios se han quejado de que el botón lateral se debería de, por lo menos, deshabilitar en caso de que Samsung no permita la configuración del botón para invocar a otros asistentes de terceros, como Assistant de Google.

La molestia hacia Bixby es porque después de varios meses de que el Galaxy S8 ha estado disponible, Bixby solo funciona en inglés y coreano, dejando sin acceso a las funciones a millones de usuarios que usan otros idiomas, entre ellos el español. Las molestias hacia Bixby y a esta función son tantas que se han creado carcasas protectoras del S8 que ocultan el --inútil-- botón lateral.

El problema de Bixby es que es una tecnología en pañales. Samsung compró Viv Labs, la empresa dueña de la tecnología, apenas el año pasado y se implementó en el Galaxy S8 por primera vez. El Galaxy Note 8 es el segundo celular en tener dicha integración. A diferencia, Siri de Apple, Cortana de Microsoft y Now y Assistant de Google tienen años de experiencia y en diferentes idiomas.

Queda esperar que esta actualización del lunes sea el primer paso hacia la posibilidad de hacer que el botón lateral de los celulares de Samsung se pueda usar para invocar a otras asistentes, o quizá para hacer otras funciones.