Evan Blass / Twitter

Samsung y en general todas las empresas de tecnología cada vez tienen menos éxito guardando en secreto sus nuevos teléfonos hasta que se realice el lanzamiento oficial. Es el caso del Galaxy S8 Active, la versión más resistente del móvil estrella de la empresa, que aunque aún no es pública, ya es más que conocida.

Los primeros indicios de su existencia surgieron a principios de mes, cuando un usuario filtró unas imágenes que mostraban un equipo similar al Galaxy S8, aunque con una apariencia más robusta. A esto ahora le sigue una imagen de Evan Blass, similar a las que ya habíamos visto y además, la filtración de manuales que revelan aún más detalles del equipo.

La imagen filtrada por Blass a través de Twitter no arroja demasiados detalles, aunque confirma que el teléfono no tendría la pantalla curva como el S8 original, aunque si sería casi completa, con pocos biseles. A esto se suma una protección superior a los lados, para que las caídas no signifiquen un dolor de cabeza para sus dueños.

Los modelos Active de Samsung son reconocidos por sumar a su teléfono estrella cualidades que otorgan mayor durabilidad, aunque en ocasiones los hacen más grande, pesado o menos bonito.

En este caso, la foto revela que las esquinas tendrán una protección adicional que las hace un poco más robustas.

El Galaxy S8 Active tendrá una pantalla "resistente a roturas" de 5.8 pulgadas, protección Gorilla Glass 5 y en general las mismas características del modelo original que conocimos a principios de año, según estos reportes.

Una de las características en las que este modelo será superior es en la batería, que según reportes será de 4,000mAh, algo que la separa de los 3,000mAh del S8 y los 3,500mAh del S8 Plus.

El modelo tendrá solo una versión de 64GB y desde luego contará con resistencia al agua IP68. De momento se desconoce la fecha de lanzamiento del equipo, aunque este modelo suele llegar a través de un anuncio oficial y no de un evento, como el que celebrará la empresa el 23 de agosto para lanzar el Galaxy Note 8.