Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro Max, Pixel 4 XL y Note 10 Plus: Comparativo

El Galaxy S20 Ultra es el teléfono premium de Samsung dentro de los tres nuevos modelos que Samsung presentó en su evento Unpacked , con características de hardware que incluyen una enorme cámara, una pantalla de 6.9 pulgadas y una batería de 5,000 mAh. El S20 Ultra estará disponible en tiendas a partir del 6 de marzo y tiene un precio inicial de US$1,399

Sin embargo, el Galaxy S20 Ultra no es el único teléfono premium en el mercado. Samsung tiene el Note 10 Plus, el cual fue lanzado el año pasado, que tiene una pantalla de 6.8 pulgadas e incluye el lápiz óptico S-Pen que le permite a los usuarios acceder a funciones de productividad. El rival más fuerte de Samsung es Apple, que lanzó el iPhone 11 Pro Max en septiembre, teléfono que cuenta con impresionantes funciones de video y reconocimiento facial. Por otro lado, aunque no tiene una gran pantalla o batería, el Pixel 4 XL de Google es el más económico del grupo. Originalmente fue lanzado por US$899, aunque en ocasiones se puede encontrar en descuento.

A continuación te decimos cómo las especificaciones del Galaxy S20 Ultra se enfrentan a su competencia. Para más información sobre el evento Unpacked de Samsung da clic aquí.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra: ¿Cuáles...

Galaxy S20 Ultra frente a sus rivales

Samsung Galaxy S20 Ultra iPhone 11 Pro Max Google Pixel 4 XL Samsung Galaxy Note 10 Plus Pantalla, tamaño y resolución 6.9 pulgadas AMOLED 6.5 pulgadas OLED Super Retina XDR; 2,688 x 1,242 pixeles 6.3 pulgadas OLED; 1,440x3,040 pixeles 6.8 pulgadas AMOLED; 3,040x1,440 pixeles Pixeles 511ppp 458ppp 537ppp 498 ppp Dimensiones (pulgadas) 2.99 x 6.57 x 0.35 pulgadas 6.22x3.06x0.32 pulgadas 2.9 x 6.3 x 0.3 pulgadas 6.39 x 3.04 x 0.31 pulgadas Dimensiones (milímetros) 76.0 x 166.9 x 8.8mm 158x77.8x8.1 mm 75.1 x 160.4 x 8.2 mm 162.3 x 77.2 x 7.9 mm Peso (onzas, gramos) 7.76 oz; 220g 7.97 oz; 226g 6.8 oz; 193g 6.91 oz; 196g Software Android 10 iOS 13 Android 10 Android 9.0 Pie Cámera 108 megapixeles (f/1.8), telefoto de 48 megapixeles (f/3.5), gran angular de 12 megapixeles (f/2.2), ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X 12 megapixeleles (angular), 12 megapixeleles (gran angular), 12 megapixeleles (telefoto) 12.2 megapixeleles (estándar), 16 megapixeleles (telefoto) 12 megapixeleles (gran angular), 16 megapixeleles (ultra gran angular), 12 megapixeleles (telefoto), profundidad 3D depth (HQVGA) Cámara frontal 40 megapixeleles 12 megapixeleles 8 megapixeleles 10 megapixeleles Video 8K 4K 4K 4K Procesador Procesador de ocho núcleos y 64 bits (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Apple A13 Bionic Procesador 2.84GHz de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 855 Procesador Qualcomm Snapdragon 855 o Samsung Exynos 9825 Almacenamiento 128GB, 512GB 64GB, 256GB, 512GB 64GB, 128GB 256GB, 512GB RAM 12GB, 16GB Sin especificar 6GB 12GB Expansión de almacenamiento Hasta 1TB No No Hasta 1TB Batería 5,000mAh No se especifica pero Apple indica que dura hasta 5 horas más que el iPhone XS Max 3,700mAh 4,300mAh Sensor de huellas USB-C No (Face ID) No En pantalla Conexión USB-C Lightning USB-C USB-C Conector de audífonos No No No No Funciones especiales Conexión 5G; tasa de actualización de 120Hz; zoom 100X; resistente al agua (IP68) Resistente al agua (IP68); SIM dual (nano-SIM y e-SIM); carga inalámbrica Sensores de movimiento Soli y gestos sin contacto; tasa de actualización de 90Hz; resistente al agua (IP68); SIM dual (nano-SIM y e-SIM); carga inalámbrica S Pen; Wireless PowerShare; resistente al agua (IP68) Precio (USD) US$1,399 US$1,099 (64GB), US$1,249 (256GB), US$1,449 (512GB) US$899 (64GB), US$999 (128GB) US$1,099