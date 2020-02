Galaxy S20 Ultra: 5 funciones nuevas de la cámara

Angela Lang/CNET

Samsung finalmente presentó sus nuevos teléfonos insignia: Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. El Ultra es el teléfono más premium de este trío, con funciones y especificaciones que no se encuentran en los otros dos teléfonos. Sus cámaras, en particular, tienen algunas de las mayores mejoras. El enorme módulo cuadrado de cámara del S20 Ultra se ve raro, pero tiene varios trucos bajo la manga.

Andrew Hoyle/CNET

100X Zoom

El Galaxy S20 Ultra tiene cuatro cámaras principales: un lente zoom estándar, un lente gran anular, un sensor de tiempo de vuelo y un lente telefoto zoom. Y es este último lente zoom que ha tenido mejoras sustanciales, y se encuentra debajo del módulo de cámara, al lado del texto que dice "space zoom".

Cuando lo miras de cerca, el lene se ve raro porque tiene nuevas ópticas que te brindan mucho zoom. Con estas ópticas y su resolución de 48 megapixeles, la cámara puede hacer zoom de hasta 100x. Este es un nivel asombroso de zoom, y parece ser el retoño de la unión entre el Galaxy S10 y el telescopio espacial Hubble.

Pude hacer zoom a una botella desde el otro lado de la habitación y pude leer lo que decía en la etiqueta de la botella. Esto es algo impresionante, al considerar que a simple vista yo ni siquiera podía avistar la botella. Sin embargo, no esperes completa nitidez. Aunque podía ver el logo de la botella, había mucho ruido en la imagen. La calidad de imagen es mejor con zoom 30x.

Ten en cuenta que estaba probando una unidad previa de prueba y que lo estaba haciendo desde una oscura esquina de un área de demostración. Quiero ver cómo se desempeña el zoom una vez Samsung lo haya optimizado un poco más y lo pueda usar en exteriores en plena luz del sol.

El zoom 100x es una función reservada para el S20 Ultra.

Andrew Hoyle/CNET

Night Mode o Modo de noche

El sensor principal de la cámara tiene una impresionante resolución de 108 megapixeles. Puede combinar nueve pixeles en un solo pixel para, según Samsung, captar mucha más luz. El resultado es una imagen de 12 megapixeles que aun en condiciones de poca luz debe salir bien expuesta.

Es importante notar que no hemos podido probar este modo aún. Las capacidades para tomar fotos de noche han sido el enfoque en varios teléfonos recientes. Por ejemplo, el iPhone 11 y el Pixel 4 toman espectaculares fotos en condiciones muy oscuras. Con estas nuevas especificaciones del Galaxy S20 Ultra, será interesante ver cómo puede competir la nueva tecnología de Samsung.

Si no te gusta esta función de combinación de pixeles, puedes ir a Settings (Configuración) y tomar fotos con todos los 108 megapixeles si quieres imágenes más grandes y detalladas. Al contar con resolución extra te da más espacio para recortar la imagen. Sin embargo, no estamos seguros de cómo se verían estas imágenes de alta resolución desde el pequeño sensor de cámara de un teléfono hasta que podamos probar el teléfono a más profundidad.

Andrew Hoyle/CNET

Single Take

Single Take es un nuevo modo que graba videos de 10 segundos y luego te presenta con una amplia variedad de fotos y clips de videos cortos. Todos están grabados y captados a distintos niveles de zoom y con distintos efectos, como blanco y negro.

La idea es que grabes una escena, por ejemplo, alguien soplando las velas de un pastel, en lugar de tener que decidir por adelantado de que vas a tomar una sola foto, Toma Individual hace muchas tomas para que luego puedas escoger cuál te gusta más.

Puedes seleccionar las tomas que quieras y guardarlas tal cual, o usar software para combinarlas automáticamente en un video que puedes compartir con tus amigos y familiares.

No diría que esta es la mejor función pero es definitivamente divertida.

Andrew Hoyle/CNET

Video 8K

Las capacidades de video han sido un enfoque particular en los nuevos teléfonos. Justo cuando nos estábamos acostumbrando a grabar 4K con nuestros teléfonos, Samsung aumenta la cifra a 8K.

Aunque la pantalla de tu teléfono no es suficientemente nítida para presumir de la resolución del video, puedes subirlo a YouTube, que sí es compatible con contenido 8K, y también lo puedes reproducir en televisores 8K.

La otra ventaja es que puedes cortar la imagen o tomar imágenes fijas de 33 megapixeles de tu video. La desventaja es que esos videos 8K consumirán rápidamente el espacio de almacenamiento de tu teléfono. Un video 8K de 20 segundos abarca casi 200MB mientras que un clip de 20 segundos en full HD grabado con el Galaxy Fold ocupa 42MB. Si planeas captar videos en 8K, entonces asegúrate de optar por la opción de 512GB de almacenamiento.

Andrew Hoyle/CNET

Modo de video profesional

Samsung añadió un modo profesional para video que te da control manual sobre ajustes como ISO, velocidad del obturador, enfoque y balance de blancos. Si quieres crear videos que tienen un aspecto más cinematográfico para tu canal de YouTube, le podrás sacar ventaja a este teléfono. Pero ten en cuenta de que no puedes usar la resolución máxima de 8K cuando estás en le modo profesional.

Samsung también aumentó la estabilización de video con mejoras en el hardware y software. Parecer hacer un trabajo decente durante el breve tiempo que lo probé, pero es otra función que me gustaría probar a más profundidad cuando realice mi análisis.

Además de todas estas funciones de las cámaras traseras, el Galaxy S20 Ultra tiene un cámara frontal de 40 megapixeles, una pantalla de 6.9 pulgadas, hasta 16GB de RAM y conexión 5G.