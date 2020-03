Galaxy S20 Plus vs. Galaxy S10 Plus ¿Comprar el nuevo o el viejo pero bueno?

CNET

El Galaxy S10 Plus fue en 2019 el teléfono grande de la familia tras su lanzamiento por parte de Samsung, pero este año el Galaxy S20 Plus es el teléfono de en medio y está entre el Galaxy S20 y el Galaxy S20 Ultra.

Nosotros comparamos ambos teléfonos, para que decidas cuál te conviene comprar en este momento, ya que Samsung dijo que ambos seguirán a la venta —a diferencia de años anteriores, cuando la generación antigua desaparecía lentamente.

La pantalla del Galaxy S20 Plus es más grande

La primera diferencia que encontramos entre el Galaxy S10 Plus y el está en la pantalla. El teléfono de este año tiene un panel de 6.7 pulgadas, una mayor resolución y además un panel de 120 hertz, lo que significa que su tasa de actualización es mayor, un detalle que en particular disfrutarán los jugadores.

El Galaxy S10 Plus del año pasado tiene una pantalla más pequeña de 6.4 pulgadas, tasa de 60 hertz y su diseño cambia ligeramente porque tiene una doble cámara frontal.

En el diseño los celulares también cambian ligeramente, porque el Galaxy S20 Plus tiene tonos más coloridos, aunque también porque el marco de la cámara trasera es más grande y protuberante. A esto debemos sumar que el S20 Plus pierde el conector de audífonos, que aún encontramos en el Galaxy S10 Plus.

El cambio más drástico lo encontramos en el panel del Galaxy S20 Plus, que ahora tiene simplemente un agujero para la cámara frontal, algo que le hace ligeramente más estético.

El Galaxy S10 Plus sigue teniendo un gran rendimiento

El año pasado el fue uno de los celulares más importantes y que se mantuvo dando competencia a muchos otros teléfonos. Cuando nos referimos a las características internas de cada equipo, es lógico que el Galaxy S20 Plus tiene el procesador más avanzado al ser más nuevo, se trata del Snapdragon 865 en algunos mercados y el Exynos 990 en otros. En cualquier caso este chip es compatible con redes 5G, aunque el celular se venderá con una versión solo 4G en lugares en donde esta tecnología no esté disponible.

El Galaxy S10 Plus, por su cuenta, tiene un potente procesador Snapdragon 855 o Exynos 9820.

Algo interesante es que el Galaxy S20 Plus solo viene en una versión de 12GB de RAM, mientras que el Galaxy S10 Plus viene en una de 8GB y otra especial de cerámica de 12GB, de hecho, esa edición podía comprarse con 1TB de almacenamiento, mientras que los dos modelos están disponibles con 128 y 512GB en su versión regular.

Un apartado en el que sin dudas el Galaxy S20 Plus presenta mejoras es en el de la batería, con 4,500mAh contra los 4,100mAh del Galaxy S10 Plus. Ambos tienen carga reversible y rápida, pero la del S20 Plus permite carga rápida de 25 vatios y acepta cargadores de hasta 45 vatios, y además su carga inalámbrica es más potente.

Cámaras

En el apartado de las cámaras el año pasado el Galaxy S10 Plus nos dio tres buenos sensores traseros y dos frontales. Este año el Galaxy S20 Plus presenta cuatro cámaras traseras y una de sus mayores novedades es su zoom híbrido de 3x y la posibilidad de grabar y publicar videos 8K en YouTube.

La cámara frontal del Galaxy S10 Plus tiene un doble sensor para detectar mejor la profundidad, lo que le hace tener un elemento práctico más interesante.

Conclusiones

Aunque el Galaxy S20 Plus está lleno de novedades, bonito diseño y una mejor batería, el Galaxy S10 Plus no es nada despreciable, ya que sigue siendo un teléfono genial, aunque sin 5G.

Samsung dijo que seguirá vendiendo el Galaxy S10 Plus, aunque a un menor costo. Actualmente la web de Samsung lo ofrece desde US$849, aunque puedes encontrar aún más descuentos en diferentes tiendas, mientras que el precio más económico del Galaxy S20 Plus es de US$999.