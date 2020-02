El Galaxy S20 aparece en toda su gloria en páginas de Amazon y Sprint

Agrandar Imagen XDA Developers

El Galaxy S20 podría ser uno de los teléfonos más esperados este 2020 y también uno de los más filtrados. Ahora, el celular a anunciarse la próxima semana se filtró en las páginas Web de Amazon y de la operadora Sprint.

Los productos de Samsung estuvieron disponibles por un breve tiempo y aunque al momento de redacción ya no se pueden ver en línea, las capturas de pantalla son la evidencia del desliz de la minorista y operadora en Estados Unidos.

Los errores de publicación sucedieron en la versión de Amazon para Emiratos Árabes Unidos y en la página en español de Sprint. Ambos sitios corroboraron las filtraciones: 64 megapixeles en la cámara principal de la espalda, 4,000mAh es la capacidad de la batería, una pantalla del tipo O-Display con actualización de 120Hz, procesador Exynos 990 (aunque habrá otra versión con el chip Snapdragon 865 para algunas regiones, incluyendo EE.UU.)

Agrandar Imagen Amazon

El Galaxy S20, que sería el modelo base de la familia de los S20 a anunciarse, tiene un precio de alrededor de US$850, así que ya sabes qué precios esperar en EE.UU. dependiendo del tipo de cambio.

La única diferencia entre las publicaciones de ambos sitios es la cantidad de RAM: Amazon muestra 8GB de memoria RAM mientras que Sprint indica que es de 12GB. Es muy posible que Samsung lance diferentes versiones de sus teléfonos para cada región; la empresa suele hacer esto con el procesador que coloca dependiendo el mercado en el que se venderá.

No falta mucho para que Samsung anuncie el Galaxy S20 el 11 de febrero acompañado de más productos. Además de la familia de Galaxy S20, es muy probable que conozcamos el nuevo plegable de Samsung, el Galaxy Z Flip, y los audífonos inalámbricos Galaxy Buds Plus. CNET en Español estará en el evento. No te pierdas el BLOG EN VIVO.