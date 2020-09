Samsung

El Samsung Galaxy S20 FE o S20 Fan Edition llega como el nuevo miembro de la familia de teléfonos insignia de la empresa para complementar la cartera y convertirse en el más barato de la serie.

Sin embargo, el Galaxy S20 FE no hace tantos sacrificios cómo te imaginarías, aunque sí hay diferencias claras que hacen que uno sea mejor opción para ti, especialmente cuando se compara con el Galaxy S20 que es el más parecido.

El Galaxy S20 FE 5G es un potente Galaxy S20 de plástico [fotos] Ver fotos +19 Más

Las principales diferencias que tiene el Galaxy S20 FE en comparación con el Galaxy S20 son puntuales. Para empezar, el Galaxy S20 FE tiene una parte trasera de plástico en vez de vidrio; su pantalla con tasa de actualización de 120Hz tiene una resolución FHD+ y no QHD+ (aunque viene configurado en Full HD+), tiene 6GB de RAM en vez de 12GB y tiene un telefoto de 64 megapixeles en vez de 8 megapixeles.

Sin embargo, el Galaxy S20 FE tiene una gran pantalla de 6.5 pulgadas (frente a las 6.1 pulgadas del S20); una batería de 4,500mAh en vez de 4,000mAh y su precio sugerido inicial es de US$699, en lugar de US$999.

Los dos celulares son compatibles con carga inalámbrica, permiten cargar otros dispositivos de la misma manera, ofrecen resistencia al agua con la certificación IP68, tienen el mismo procesador Snapdragon 865 en Estados Unidos y carga rápida de hasta 25 vatios.

Algo interesante es que el Galaxy S20 FE tiene el procesador Snapdragon 865 a nivel mundial cuando compras la versión 5G, mientras que la versión 4G tiene el mismo procesador Exynos 990 como los otros S20. De esta manera, el Galaxy S20 FE 5G ofrecería lo que muchos han querido en muchos mercados alrededor del mundo: un S20 con procesador Snapdragon 865. Lo malo es que en muchos mercados aún no hay 5G, así que se vendería la versión 4G LTE que tiene el mismo procesador Exynos 990.

Comparamos las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra con el S20 Ultra [fotos] Ver fotos +46 Más

Una pequeña diferencia también está en el lector de huellas, ya que el S20 FE tiene un lector óptico como el del OnePlus 8 Pro, mientras que el S20 tiene un lector ultrasónico.

Las principales diferencias están en que el lector óptico no requiere que presionar tan fuerte la pantalla y muchas veces puede funcionar más rápido, pero es más susceptible a funcionar mal con manos húmedas y en la noche incomoda porque el celular tiene que iluminar al máximo esa sección o toda la pantalla para poder tener una lectura.

Aunque estos cambios parecen pequeños y hacen pensar que el Galaxy S20 FE es sin duda una mejor opción, la realidad es que esto cambia cuando te das cuenta que los Galaxy S20 han estado en oferta constantemente. Por ejemplo, en la actualidad el Galaxy S20 se puede , así que en vez de costar US$300 más cuesta tan solo US$100 más.

El Galaxy Note 20 Ultra 5G y el Note 20 5G desde distintos ángulos [fotos] Ver fotos +67 Más

De esta manera, el Galaxy S20 podría ser una mejor opción, pues es un poco más completo y elegante; lo único es que es un poco más pequeño que el S20 FE. Aún así, falta hacer nuestro análisis completo del Galaxy S20 FE para saber con más cereza si vale o no la pena pagar US$100 más.

Por otra parte, el Galaxy S20 Plus ofrece prácticamente lo mismo del Galaxy S20 pero en un celular con pantalla de 6.7 pulgadas y tiene la misma batería de 4,500mAh, pero en descuento cuesta US$300 más. Esto hace que posiblemente el S20 FE sea una mejor opción para muchos que no quieren gastar mucho y que no son tan exigentes.

El Galaxy S20 Ultra es un celular que hasta en , lo cual es US$500 más y no es lo más recomendable. El Galaxy Note 20 Ultra es un mejor celular y en la actualidad se puede comprar en , así que si quieres lo mejor de Samsung este debería ser tu elección.

El Note 20 Ultra, al igual que el Galaxy S20 Ultra tiene una cámara principal de 108 megapixeles con un zoom sobresaliente de hasta 50X o 100X en el caso del S20 Ultra.

Sin embargo, el Note 20 Ultra es un refinamiento claro frente al S20 Ultra, haciendo que ese zoom sea mejor y hasta las fotos regulares resulten superiores. Además, tienes el lápiz óptico que trae un montón de funciones.

Comparar el Galaxy S20 FE con el Galaxy S20 Ultra y el Note 20 Ultra es algo más difícil, porque considero que estos sí son de una categoría superior, especialmente por su costo.

Es posible que la mayoría de los usuarios tenga lo suficiente con el Galaxy S20 FE y no necesiten gastar tanto para un Ultra, pero considerando las ofertas actuales la mayoría de debería seguir considerando el Galaxy S20 como la primera opción, al menos como parte de nuestra primera impresión. Habría que esperar a finalizar el análisis del Galaxy S20 FE a ver si cambiamos de opinión.

A continuación, comparamos el precio, especificaciones y características del Galaxy S20 FE con el Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus, el Galaxy S20 Ultra y el Galaxy S20 Ultra.

Comparación: Galaxy S20 FE vs. Galaxy S20 series y Note 20 Ultra

Galaxy S20 FE Galaxy S20 Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra Pantalla 6.5 pulgadas (120Hz) 6.2 pulgadas (120Hz) 6.7 pulgadas (120Hz) 6.9 pulgadas (120Hz) 6.9 pulgadas (AMOLED), 120Hz Resolución 2,400x1,080 pixeles 3,200x1,440 pixeles 3,200x1,440 pixeles 3,200x1,440 pixeles 3,088x1,440 pixeles Densidad de pixeles 405ppp 563ppp 525ppp 511ppp 496ppp Sistema operativo Android 10 One UI 2.5 Android 10 One UI 2.5 Android 10 One UI 2.5 Android 10 One UI 2.5 Android 10 Procesador 2.7GHz Snapdragon 865 (versión 5G a nivel mundial)/ Exynos 990 (versión 4G) 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990 Snapdragon 865 Plus/Exynos 990 Almacenamiento 128GB 128GB 128GB / 512GB 128GB / 512GB 128GB, 512GB (256GB inicial en mercados con procesador Exynos) Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Sí Cámara trasera Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) - zoom óptico 3X, zoom digital 30X Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64 megapixeles (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) - zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Tres: 12 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 64MP (f/2.0) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF - zoom híbrido 3X, zoom digital 30X, video 8K Tres: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48 megapixeles (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X, video 8K Tres: 108 megapixeles f/1.8, gran angular de 12 megapixeles f/2.2; 12 megapixeles telefoto, f/3.0; sensor láser, Zoom óptico 5X, Space Zoom 50X Cámara frontal 32 megapixeles 10 megapixeles 10 megapixeles 40 megapixeles 10 megapixeles, f/2.2 RAM 6GB 12GB 12GB 12GB / 16GB 12GB (8GB versión LTE) Batería 4,500mAh 4,000mAh 4,500mAh 5,000mAh 4,500mAh Duración de batería (horas y minutos) Por confirmar 14:30 (120Hz) y 19 (60Hz) 16 (120Hz) y 21 (60Hz) 16 (120Hz) y 21 (60Hz) 21:23 (60Hz) y 14:35 (120Hz) Conectividad 5G Sub-6 y mmWave, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 5G Sub6, mmWve; 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G y 5GHz, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, Golnass, BeiDou NFC Sí Sí Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 IP68 IP68 IP68 Sí, IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla Sí, en la pantalla Sí, en la pantalla Sí, en pantalla Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Sí, básico Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí y carga reversible Sí, y carga reversible Conector de audífonos No No No No No Características importantes Pantalla de 120Hz, carga inalámbrica, carga reversible, IP68, Samsung Pay con NFC y MST, microSD, Samsung DeX, grabación de video 4K, vidrio Gorilla Glass 3 Pantalla casi plana de 120Hz, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, S Pen, acceso a juegos de Xbox, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, Samsung DeX inalámbrico, vidrio Gorilla Glass 6 Pantalla casi plana de 120Hz, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, S Pen, acceso a juegos de Xbox, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, Samsung DeX inalámbrico, vidrio Gorilla Glass 6 Pantalla casi plana de 120Hz, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, S Pen, acceso a juegos de Xbox, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, Samsung DeX inalámbrico, Gorilla Glass 6 Pantalla curva de 120Hz, vidrio Gorilla Glass Victus atras y adelante, lacencia del S Pen de 9ms, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, S Pen, acceso a juegos de Xbox, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, Samsung DeX inalámbrico Tamaño 159.8x74.5x8.4mm 151.7x69.1x7.9mm 161.9x73.7x7.8mm 166.9x76x8.8mm 164.8x77.2x8.1mm Peso 190 gramos 163 gramos 186 gramos 220 gramos 208 gramos Precio US$699 (Sub-6) y US$749 (mmWave) US$999 (US$799 en oferta) US$1,199 (US$999 en oferta) US$1,399 (US$1,199 en oferta) US$1,299 (US$1,099 en oferta)