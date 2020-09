Galaxy S20 FE: Samsung anuncia nuevo evento para el 23 de septiembre

Samsung

Samsung sorprende con Galaxy Unpacked 2020, un evento donde se espera el lanzamiento del Galaxy S20 FE o Galaxy S20 Fan Edition.

Comparamos las cámaras del Galaxy Note 20 Ultra con el S20 Ultra [fotos]

El evento se realizará online, como ya se volvió costumbre este año, el 23 de septiembre las 7 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos. Samsung, sin embargo, no ha confirmado que allí presentará esa versión del Galaxy S20, pero la invitación menciona que es un evento para todo fanático o "Every Fan", lo cual sugiere que será sin duda el Galaxy S20 FE.

Los rumores del Galaxy S20 FE han indicado que el celular tendría una pantalla de 6.5 pulgadas con tasa de actualización de 120Hz, 6GB de RAM y un procesador Snapdragon 865.

Además, en la parte trasera el celular tendría tres cámara que incluirían una regular, una gran angular y un telefoto.

En cuanto al diseño, el Galaxy S20 FE será muy parecido a los otros Galaxy S20, incluyendo una pantalla con biseles muy pequeños, una cámara frontal integrada a través de un orificio en la pantalla y un módulo de cámara rectangular en la parte trasera -- de cierta manera parecido hasta al Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra.

La clave de este celular llegaría principalmente en el precio, ya que se rumora que sería el Galaxy S20 más barato hasta el momento, teniendo un precio sugerido cercano a los US$750. El Galaxy S20 tiene un precio sugerido de US$999, así que serían prácticamente US$250 menos.

CNET en Español estará listo para traerte las primeras impresiones de lo que Samsung anuncie en este evento Unpacked, al igual que las noticias más importantes.